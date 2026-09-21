MED-IZVOR ZDRAVLJA: Jubilarna izložba pčelarskih proizvoda i opreme
PETROVAC NA MLAVI – U sredu, 23. septembra, u Petrovcu na Mlavi održaće se izložba „Med - izvor zdravlja“, jubilarna, dvadeseta po redu.
Na štandovima će biti izloženi med i pčelarski proizvodi, kao i pčelarska oprema, sa prodajnim delom od 8 do 12 sati. Izložba i kulturno-umetnički program održavaju se na Trgu u centru grada, u organizaciji petrovačkog Društva pčelara „Med“.
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