UPOZORENJE VOJSKE SRBIJE: U sredu vojne vežbe na poligonu „Mogila“

POŽAREVAC - Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko-eksplozivnim sredstvima na vojnom poligonu “Mogila“ u sredu, 23. septembra, od 8 do 16 sati.

D.N.

Tog dana, u navedenom području zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega. Poligonsko-strelišni prostor biće obeležen crvenim barjačićima i tablicama sa natpisom: “Ne idi dalje – gađa se!“ i obezbeđen stražarima. Zabranjeno je i svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih projektila i njihovih delova, jer to može biti opasno po život. Vojska Srbije saopštava da neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati nepoštovanjem navedenih zabrana.