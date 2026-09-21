Srbija

UPOZORENJE VOJSKE SRBIJE: U sredu vojne vežbe na poligonu „Mogila“

Dušanka Novković

21. 09. 2026. u 09:34

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POŽAREVAC - Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko-eksplozivnim sredstvima na vojnom poligonu “Mogila“ u sredu, 23. septembra, od 8 do 16 sati.

УПОЗОРЕЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ: У среду војне вежбе на полигону „Могила“

D.N.

Tog dana, u navedenom području zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega. Poligonsko-strelišni prostor biće obeležen crvenim barjačićima i tablicama sa natpisom: “Ne idi dalje – gađa se!“ i obezbeđen stražarima. Zabranjeno je i svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih projektila i njihovih delova, jer to može biti opasno po život. Vojska Srbije saopštava da neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati nepoštovanjem navedenih zabrana.

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