ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

POŽAREVAC – U utorak, 22. septembra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedini delovi grada Požarevca i opštine Petrovac na Mlavi ostati bez struje.

D.N.

Na području Požarevca, od 8.30 do 12.30, sa mreže će biti isključena Krunska ulica u Zabeli, a u gradu, od 11.30 do 14.30, delovi sledećih ulica do Vatrogasnog doma i policijske stanice: Partizanska, Lole Ribara, Ćebina, Kosančićeva, Stiška, Topličina i Đurđa Brankovića, kao i OŠ „Vuk Karadžić“. U periodu od 9 do 14 sati, struju neće imati deo petrovačkog naselja Burovac prema Busuru, a u samom gradu Ulica narodnog fronta od reke Mlave do raskrsnice sa Ulicom Petra Dobrnjca.