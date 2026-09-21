Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

21. 09. 2026. u 09:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POŽAREVAC – U utorak, 22. septembra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedini delovi grada Požarevca i opštine Petrovac na Mlavi ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у Браничевском округу

D.N.

Na području Požarevca, od 8.30 do 12.30, sa mreže će biti isključena Krunska ulica u Zabeli, a u gradu, od 11.30 do 14.30, delovi sledećih ulica do Vatrogasnog doma i policijske stanice: Partizanska, Lole Ribara, Ćebina, Kosančićeva, Stiška, Topličina i Đurđa Brankovića, kao i OŠ „Vuk Karadžić“. U periodu od 9 do 14 sati, struju neće imati deo petrovačkog naselja Burovac prema Busuru, a u samom gradu Ulica narodnog fronta od reke Mlave do raskrsnice sa Ulicom Petra Dobrnjca.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KADA CILJ DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat

KADA CILj DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat