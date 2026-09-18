Srbija

RADOVI U DESPOTOVCU: Sledi obustava saobraćaja na raskrsnici Šumadijske i Rudničke

Зорана Рашић
Zorana Rašić

18. 09. 2026. u 14:09

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DESPOTOVAČKO KOMUNALNO-stambeno preduzeće (KJP) „Stan“ najavilo je za ponedeljak, 21. septembar, radove u zoni raskrsnice Šumadijske i Rudničke ulice u tom gradu.

РАДОВИ У ДЕСПОТОВЦУ: Следи обустава саобраћаја на раскрсници Шумадијске и Рудничке

Foto: Fejsbuk/Opština Despotovac

Izvođači će obavljati ove poslove u vremenu od 8 do 17 sati, zbog čega će u tom periodu doći do obustave saobraćaja u oba smera za sva motorna vozila u Rudničkoj ulici.

Vozila će se privremenom saobraćajnom signalizacijom usmeravati na alternativne putne pravce preko Proleterske i Zmaj Jovine ulice.

JKP „Stan“, uz molbu učesnicima u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i signalizaciju, zamolilo je građane za strpljenje dok radovi traju.

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