Srbija

ZAKAZANA SEDNICA SO PARAĆIN: Na dnevnom redu i predlog odluke koja se odnosi na dva puta

Зорана Рашић
Zorana Rašić

18. 09. 2026. u 12:29

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ZAKAZANA je 33. sednica lokalnog parlamenta u Paraćinu na čijem će se dnevnom redu prema pisanom sazivu naći nekoliko tačaka.

ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА СО ПАРАЋИН: На дневном реду и предлог одлуке која се односи на два пута

Foto: Fejsbuk/Opština Paraćin

Osim predloga Plana detaljne regulacije za proširenje gradskog groblja, pred odbornicima će se naći i predlog Odluke o prenosu investitorskog prava sa Opštine Paraćin na "Putevi Srbije"  radi izvođenja radova na rehabilitaciji deonica dva puta: Krežbinac – Busilovac – Golubovac – Plana – Lešje –državni put M-16 i opštinskog puta Mirilovac – Plana (centar).

Prema predlogu ove odluke, „Putevi Srbije“ će preuzeti sve investitorske obaveze, uključujući finansiranje koje će se sprovesti preko Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i inrfastrukture, Opština Paraćin zadržava pravo nadzora, a svi detalji biće regulisani psoebni ugovorom između Opštine i „Puteva Srbije“.

Na sednici koja je zakazana za 24. septembar biće razmatran takođe i  Predlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata, dodeli jednokratne novčane pomoći i novčanih nagrada i ostvarivanju drugih prava u oblasti učeničkog i studentskog standarda, kao i Predlog Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Odbornici će zasedati u sali Pozorišta Paraćin od 15 sati.

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