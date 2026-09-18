ZAKAZANA SEDNICA SO PARAĆIN: Na dnevnom redu i predlog odluke koja se odnosi na dva puta
ZAKAZANA je 33. sednica lokalnog parlamenta u Paraćinu na čijem će se dnevnom redu prema pisanom sazivu naći nekoliko tačaka.
Osim predloga Plana detaljne regulacije za proširenje gradskog groblja, pred odbornicima će se naći i predlog Odluke o prenosu investitorskog prava sa Opštine Paraćin na "Putevi Srbije" radi izvođenja radova na rehabilitaciji deonica dva puta: Krežbinac – Busilovac – Golubovac – Plana – Lešje –državni put M-16 i opštinskog puta Mirilovac – Plana (centar).
Prema predlogu ove odluke, „Putevi Srbije“ će preuzeti sve investitorske obaveze, uključujući finansiranje koje će se sprovesti preko Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i inrfastrukture, Opština Paraćin zadržava pravo nadzora, a svi detalji biće regulisani psoebni ugovorom između Opštine i „Puteva Srbije“.
Na sednici koja je zakazana za 24. septembar biće razmatran takođe i Predlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata, dodeli jednokratne novčane pomoći i novčanih nagrada i ostvarivanju drugih prava u oblasti učeničkog i studentskog standarda, kao i Predlog Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom.
Odbornici će zasedati u sali Pozorišta Paraćin od 15 sati.
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