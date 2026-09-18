Srbija

PAŽNJA ZA NAJMLAĐE SUGRAĐANE: Obeležavanje Dana Sektora za vanredne situacije u Loznici (FOTO)

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

18. 09. 2026. u 11:53

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U krugu Vatrogasnog doma u Loznici obeležen je Dan Sektora za vanredne situacije MUP Srbije, Odeljenja u Šapcu.

ПАЖЊА ЗА НАЈМЛАЂЕ СУГРАЂАНЕ: Обележавање Дана Сектора за ванредне ситуације у Лозници (ФОТО)

V Mitrić

Posetiocima, među kojima su bili glavni mališani iz obližnjeg vrtića, predstavljena su vozila i oprema vatrogasaca spasilaca, ali i njihovo znanje, umeće i veštine. Pored pripadnika Sektora iz lozničkog dela, u prezentaciji rada vatrogasaca učestvovali su i članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Loznice i Lešnice, značajni i dragoceni partneri, kako kaže Ivan Spajić, načelnik Odeljenja sektora za vanredne situacije Šabac MUP Srbije.

-Želimo da naš rad, sredstva i sposobnosti približimo našim sugrađanima, posebno najmlađim, koji su, u svemu ovome, na naše zadovoljstvo, uživali i učili prve lekcije spasavanja ljudi i njihovih dobara - kaže Spajić. - Deo ove svečanosti su naši dragoceni saradnici i partneri iz Crvenog krsta u Loznici. Ovo je divna "slika" i poruka da smo kadri stići i kad su u pitanju najveće nevolje.

Foto: В Митрић

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Petar Gavrilović, zamenik gradonačelnika Loznice, kaže da su se pripadnici Sektora tog dela Srbije, kao i drugih, mnogo puta i pokazali i dokazali koliko su spremni sve da učine da, slasu i ljude i imovinu.

-Uvek, baš uvek, deluju po onoj narodnoj da se u muci poznaju junaci, što su pokazali i van granica našeg kraja i Srbije - ističe Gavrilović. - Ponosni smo na njih i sigurni smo u njih, a mališani su, ne samo videli šta spasitelji rade, već su im darovali, iz zahvalnosti za, njihov rad, trud i žrtvovanje recitacije, crteže.

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