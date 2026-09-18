Srbija

SAJAM SPORTA KRAJ IBRA: Kraljevčani pripremaju tradicionalnu manifestaciju

Goran Ćirović

18. 09. 2026. u 11:42

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Tradicionalni, deveti po redu Sajam sporta u Kraljevu biće održan u utorak, 22. septembra, na Atletskom stadionu kraj Ibra.

САЈАМ СПОРТА КРАЈ ИБРА: Краљевчани припремају традиционалну манифестацију

G.Šljivić

U organizaciji Sportskog saveza Kraljeva, na promotivnim štandovima, javnim treninzima i prkazima, ovom prilikom, kako je najavljeno, svojim sugrađanima predstaviće se više od 30 ovdašnjih sportskih kolektiva, klubova i udruženja.

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