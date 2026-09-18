Srbija

POČINJE PČELARSKI SAJAM „OTVORENI BALKAN“: Sutra otvaranje u Vranju

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

18. 09. 2026. u 11:02

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U Sportskoj hali u Vranju, sutra u 10.30 časova biće otvoren 9. pčelarski sajam jugoistočnog Balkana ,,Otvoreni Balkan“, saopštili su organizatori.

ПОЧИЊЕ ПЧЕЛАРСКИ САЈАМ „ОТВОРЕНИ БАЛКАН“: Сутра отварање у Врању

Foto: Igor Dudchak / Alamy / Profimedia

Sajam će imati međunarodni karakter, sa kompleksnim prodajnim, izložbenim, obrazovnim, promotivnim, privrednim i turističkim sadržajem.

Organizatori su Savez pčelarskih organizacija Srbije i Grad Vranje u saradnji Savezom pčelarskih udruženja Severne Makedonije, Savezom udruženja pčelara Republike Srpske i Nacionalnom federacijom pčelara Albanije uz podršku Društva pčelara ,,Matica“ Vranje. Očekuje se velika posećenost pčelara iz Severne Makedonije, Albanije, Grčke, Bugarske, Turske, Crne Gore, ali i iz svih krajeva Srbije.

Sajam će biti otvoren od 7 do 19 sati, a ulaz je besplatan za sve posetioce.

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