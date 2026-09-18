POČINJE PČELARSKI SAJAM „OTVORENI BALKAN“: Sutra otvaranje u Vranju
U Sportskoj hali u Vranju, sutra u 10.30 časova biće otvoren 9. pčelarski sajam jugoistočnog Balkana ,,Otvoreni Balkan“, saopštili su organizatori.
Sajam će imati međunarodni karakter, sa kompleksnim prodajnim, izložbenim, obrazovnim, promotivnim, privrednim i turističkim sadržajem.
Organizatori su Savez pčelarskih organizacija Srbije i Grad Vranje u saradnji Savezom pčelarskih udruženja Severne Makedonije, Savezom udruženja pčelara Republike Srpske i Nacionalnom federacijom pčelara Albanije uz podršku Društva pčelara ,,Matica“ Vranje. Očekuje se velika posećenost pčelara iz Severne Makedonije, Albanije, Grčke, Bugarske, Turske, Crne Gore, ali i iz svih krajeva Srbije.
Sajam će biti otvoren od 7 do 19 sati, a ulaz je besplatan za sve posetioce.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
RADOVI U DESPOTOVCU: Sledi obustava saobraćaja na raskrsnici Šumadijske i Rudničke
18. 09. 2026. u 14:09
ZAKAZANA SEDNICA SO PARAĆIN: Na dnevnom redu i predlog odluke koja se odnosi na dva puta
18. 09. 2026. u 12:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09
Komentari (0)