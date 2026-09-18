POMOĆ ZA KROV NAD GLAVOM: Bolji uslovi stanovanja za raseljene i izbegle porodice u Kraljevu

Potpisivanjem ugovora sa predstavnicima lokalne samouprave, devet porodica izbeglih i interno raseljenih lica koje su utočište (pro)našle na teritoriji Kraljeva dobilo je jednokratnu, bespovratnu pomoć u građevinskm materijalu za završetak započete gradnje ili adaptaciju svojih neuslovnih stambenih objekata.

G.Šljivić

Za ovu namenu ukupno je izdvojeno 2,8 miliona dinara od kojih 2,4 miliona za sedam porodica interno raseljenih lica i 400.000 dinara za dve porodice izbeglih lica, a sredstva su obezbeđena u okviru programa Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, u saradnji sa kraljevačkom lokalnom samoupravom.





G.Šljivić Vesna Vukomanović

– Cilj programa je da pomognemo porodicama da završe započetu gradnju ili adaptiraju stambene objekte koji trenutno nemaju odgovarajuće uslove za život. Pomoć može da se iskoristi za različite radove, od sanacije noseće konstrukcije i krova, hidroizolacije i sanitarnog čvora, do zamene stolarije, podnih i zidnih obloga, fasade, kao i elektro i vodovodnih instalacija – kaže Vesna Vukomanović iz Komesarijata za izbeglice i migracije Grada Kraljeva.



Zahvaljujući se Komesarijatu i Gradu na konstantnoj pomoći i podršci, korisnici su istakli da im dodeljeni građevinski materijal mnogo znači za popravku stambenih objekata. G.Šljivić

- Planiram da renoviram dotrajali krov, a uz ono što sam dobio od Komesarijata i sopstveno ulaganje nadam se da ću uspeti da završim radove pre zime – poručio je jedan korisnik koji se u grad na Ibru doselio sa Kosova i Metohije .