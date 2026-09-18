POMOĆ ZA KROV NAD GLAVOM: Bolji uslovi stanovanja za raseljene i izbegle porodice u Kraljevu
Potpisivanjem ugovora sa predstavnicima lokalne samouprave, devet porodica izbeglih i interno raseljenih lica koje su utočište (pro)našle na teritoriji Kraljeva dobilo je jednokratnu, bespovratnu pomoć u građevinskm materijalu za završetak započete gradnje ili adaptaciju svojih neuslovnih stambenih objekata.
Za ovu namenu ukupno je izdvojeno 2,8 miliona dinara od kojih 2,4 miliona za sedam porodica interno raseljenih lica i 400.000 dinara za dve porodice izbeglih lica, a sredstva su obezbeđena u okviru programa Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, u saradnji sa kraljevačkom lokalnom samoupravom.
– Cilj programa je da pomognemo porodicama da završe započetu gradnju ili adaptiraju stambene objekte koji trenutno nemaju odgovarajuće uslove za život. Pomoć može da se iskoristi za različite radove, od sanacije noseće konstrukcije i krova, hidroizolacije i sanitarnog čvora, do zamene stolarije, podnih i zidnih obloga, fasade, kao i elektro i vodovodnih instalacija – kaže Vesna Vukomanović iz Komesarijata za izbeglice i migracije Grada Kraljeva.
Zahvaljujući se Komesarijatu i Gradu na konstantnoj pomoći i podršci, korisnici su istakli da im dodeljeni građevinski materijal mnogo znači za popravku stambenih objekata.
- Planiram da renoviram dotrajali krov, a uz ono što sam dobio od Komesarijata i sopstveno ulaganje nadam se da ću uspeti da završim radove pre zime – poručio je jedan korisnik koji se u grad na Ibru doselio sa Kosova i Metohije .
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ISKLjUČENjA STRUJE: Sutra radovi na mreži u okolini Golupca
17. 09. 2026. u 14:28
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)