DECA RIBOLOVCI UČESTVUJU BESPLATNO: Sutra u Ćupriji 7. Most kup

VELIKA Morava kod Ćuprije sutra dočekuje ribolovce u okviru 7. „Most kupa“ koji u tom gradu organizuje tamošnje Udruženje rekreativnih ribolovaca „Varaličar“.

Foto: Z. Rašić

Takmičari u varaličarenju će se nadmetati u lovu na klena, soma, bucova, bandara, smuđa, štuke i mrene, a kako su objavili organizatori, deca do 15 godina učestvovaće besplatno, uz vršnjačku školu ribolova, specijalno njima namenjenu.

Ribolov će trajati od 8.30 do 13 sati. O najboljima će odlučiti ulovljena roba koja će se meriti po dužini, dok se ulov kraći od 15 centimetara neće bodovati.

Ko su najbolji varaličari ovog izdanja „Most kupa“ saznaće se u 14.30 sati u Moravskom parku, kada će biti proglašeni pobednici i dodeljene nagrade.

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