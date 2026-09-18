Srbija

DECA RIBOLOVCI UČESTVUJU BESPLATNO: Sutra u Ćupriji 7. Most kup

Зорана Рашић
Zorana Rašić

18. 09. 2026. u 10:53

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VELIKA Morava kod Ćuprije sutra dočekuje ribolovce u okviru 7. „Most kupa“ koji u tom gradu organizuje tamošnje Udruženje rekreativnih ribolovaca „Varaličar“.

ДЕЦА РИБОЛОВЦИ УЧЕСТВУЈУ БЕСПЛАТНО: Сутра у Ћуприји 7. Мост куп

Foto: Z. Rašić

Takmičari u varaličarenju će se nadmetati u lovu na klena, soma, bucova, bandara, smuđa, štuke i mrene, a kako su objavili organizatori, deca do 15 godina učestvovaće besplatno, uz vršnjačku školu ribolova, specijalno njima namenjenu.

Ribolov će trajati od 8.30 do 13 sati. O najboljima će odlučiti ulovljena roba koja će se meriti po dužini, dok se ulov kraći od 15 centimetara neće bodovati.

Ko su najbolji varaličari ovog izdanja „Most kupa“ saznaće se u 14.30 sati u Moravskom parku, kada će biti proglašeni pobednici i dodeljene nagrade.

Ribolovačko udruženje iz Ćuprije poručuje: Ribe ima, samo je treba prevariti!

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