IZLOŽBA U GALERIJI NARODNOG MUZEJA POŽAREVAC: „Metafizika identiteta“ Marijane Rakićević
U GALERIJI Narodnog muzeja u Požarevcu, posetioci mogu pogledati izložbu „Metafizika identiteta“ Marijane Rakićević, akademske umetnice rodom iz Čačka.
Autorka izložbe završila je Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Miroslava Lazovića. Do sada je učestvovala na brojnim kolektivnim izložbama, a priredila je i 11 samostalnih. Njenu izložbu u galeriji na Starom korzou broj 14, Požarevljani mogu pogledati do 23. septembra, uz besplatan ulaz.
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