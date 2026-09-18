Srbija

IZLOŽBA U GALERIJI NARODNOG MUZEJA POŽAREVAC: „Metafizika identiteta“ Marijane Rakićević

Dušanka Novković

18. 09. 2026. u 09:36

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U GALERIJI Narodnog muzeja u Požarevcu, posetioci mogu pogledati izložbu „Metafizika identiteta“ Marijane Rakićević, akademske umetnice rodom iz Čačka.

ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ПОЖАРЕВАЦ: „Метафизика идентитета“ Маријане Ракићевић

D.N.

Autorka izložbe završila je Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Miroslava Lazovića. Do sada je učestvovala na brojnim kolektivnim izložbama, a priredila je i 11 samostalnih. Njenu izložbu u galeriji na Starom korzou broj 14, Požarevljani mogu pogledati do 23. septembra, uz besplatan ulaz.

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TREBALO je to da bude demonstracija sposobnosti američkih marinaca da deluju u nekim od najtežih uslova na svetu. Umesto toga, tokom priprema za veliku NATO vežbu u Norveškoj pojavila se neočekivana prepreka - američkim vojnicima počele su da se raspadaju gotovo potpuno nove čizme. Problemi su se pojavili nakon samo nekoliko dana provedenih na snegu i ledu. Na koži su nastajale rupe, đonovi su se odvajali, a u obuću je ulazila ledena voda. Kod nekih vojnika delovi pete pritiskali su tetive, dok su se na drugim čizmama brzo trošile unutrašnje obloge ili popuštale ušice za pertle.

18. 09. 2026. u 15:27

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