Srbija

KULTURNI CENTAR VELIKO GRADIŠTE: Uskoro radovi na unapređenju energetske efikasnosti

Dušanka Novković

18. 09. 2026. u 09:30

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U VELIKOM Gradištu sprovešće se projekat unapređenja energetske efikasnosti zgrade Kulturnog centra „Vlastimir Pavlović Carevac“, u vrednosti od 10.197.012 dinara.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ: Ускоро радови на унапређењу енергетске ефикасности

D.N.

Radovi će, između ostalog, obuhvatati i unapređenje termičkog omotača objekta i zamenu postojećeg sistema grejanja ugradnjom efikasne toplotne pumpe. Pošto se radi o objektu koji je spomenik kulture, radovi će se izvoditi u skladu sa uslovima nadležnog Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Smederevu.

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