MAGNETNA REZONANCA STIŽE U SOMBOR: Pokrajinska vlada izdvojila 200 miliona dinara
Samo desetak dana posle posete predsednika Aleksandra Vučića i premijerke Pokrajinske vlade Maje Gojković Zapadnobačkom okrugu, gde im je tokom razgovora sa meštanima predočen nedostatak magnetne rezonance, Pokrajinska vlada odnela je odluku da 200 miliona dinara usmeri u nabavku ove važne dijagnostičke opreme.
Pokrajinska vlada donela je odluku o izdvajanju 200 miliona dinara za nabavku aparata za magnetnu rezonancu za Opštu bolnicu „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru, kao i za adaptaciju prostora u kojem će aparat biti smešten.
Pored toga, somborskoj Opštoj bolnici opredeljeno je 1,6 miliona dinara za popravku endoskopa za kolonoskopiju.
Ovom investicijom, Pokrajinska vlada nastavlja kontinuirano ulaganje u savremenu medicinsku opremu. Nabavkom skenera, magnetnih rezonanci, mamografa i druge opreme u prethodnom periodu, u značajnoj meri unapređeno je funkcionisanje zdravstvenih ustanova širom Vojvodine, koje se prvenstveno ogleda u dostizanju višeg nivoa efikasnosti, kvaliteta zdravstvenih usluga i bezbednosti pacijenata.
Ulaganjem u kupovinu magnetne rezonance ujedno se ispunjava zahtev građana Sombora i okoline koji su nedavno uputili predsedniku Srbije i Pokrajinskoj vladi prilikom obilaska ovog grada i okolnih mesta.
Meštani Prigrevice i Kljajićeva tada su se požalili državnom vrhu da bolnica nema magnetnu rezonancu, koja je sve potrebnija prilikom dijagnostifikovanja različitih oboljenja. Predsednik Vučić im je tada obećao da će za dva meseca stići i magnetna rezonanca i skener.
- Rekao sam sto puta, hoću da svuda postoje mamograf i slajsni skeneri i magnetne rezonance. Za Sombor ćemo da završimo odmah. Biće u najkraćem momentu rešeno pitanje magnetne rezonance i da možete u Somboru da odete na pregled i da ne morate do Novog Sada - najavio je Vučić.
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