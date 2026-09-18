DOMAĆI TURISTI VOLE BELOCRKVANSKA JEZERA: I ove sezone zabeležen porast broja noćenja (FOTO)
TURISTIČKA sezona u Beloj Crkvi, varošici na jugu Banata, zvanično je završena 1. septembra, a lepo vreme i dalje mami turiste na tamošnja jezera, koja predstavljaju pravi biser prirode tog kraja.
Statistika kaže da se svake godine beleži rast broja noćenja, pa je tako bilo i ovog leta. Ovi produženi aranžmani dodatno će poboljšati te statističke podatke, ali je za lokalnu turističku organizaciju važnije to što su posetioci sa sobom poneli lepe utiske.
-Sezona je bila vrlo uspešna. Svi smeštajni kapaciteti su bili popunjeni, sve plaže pune. Najviše je bilo domaćih turista, a beleži se i porast gostiju iz Rumunije. Stranaca, generalno, ima tokom juna, dok traje međunarodni Belocrkvanski karneval. Tom manifestacijom, inače, zvanično otvaramo sezonu kupanja na našim jezerima – kaže Milena Živanović, direktorka TO Bela Crkva.
Najposećenije je bilo Glavno jezero, koje je od same varošice udaljeno par stotina metara. Na jednoj strani obale se nalazi uređena plaža sa ležaljkama i svim pratećim sadržajima – od kafića i restorana, do štandova sa brzom hranom i rukotvorinama – dok je sa druge strane mirnija atmosfera, sa puno apartmana i privatnih plažica.
Atraktivno je i Vračevgajsko jezero, koje ima prirodnu hladovinu, a pogodno je i za sportske aktivnosti u i na vodi. Poslednjih nekoliko sezona ponovo je aktivirano i jezero Šljunkara, gde sada postoji bar sa ležaljkama, dok Šaransko jezero nudi potpuno divlji ambijent.
-Na svim jezerima, osim na Šaranskom, o bezbednosti kupača tokom sezone brine spasilačka služba. Imamo i turistički vozić sa dva vagona, kapaciteta 35 sedišta, koji je svakodnevno besplatno prevozio meštane i turiste od centra Bele Crkve do Glavnog i Vračevgajskog jezera. Saobraćao je po četiri puta dnevno, a njime smo vozili i ture po belocrkvanskom kraju – dodaje Živanovićeva.
Turisti na ovim jezerima vole i da kampuju, što dodatno produžava sezonu. Budu tu i tokom jeseni, jer tirkizna boja vode i opalo šareno lišće imaju posebne čari. Na Glavnom jezeru postoji jedan auto-kamp, a na Vračevgajskom dva, sa ukupno 184 dobro opremljene kamp parcele.
Porast broja turista motiviše i same meštane da počnu da se bave ugostiteljstvom, pa trenutno u toj maloj varoši od 7.000 stanovnika, ukupno ima 550 kreveta za izdavanje, raspoređenih u 108 apartmana, 68 soba, šest kuća i u jednom seoskom turističkom domaćinstvu.
Zbog sve većeg broja smeštajnih jedinica, lokalna samouprava je ponovo, posle nekoliko godina pauze, zaposlila turističkog inspektora, koji kontroliše rad ugostitelja.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
POGODNOSTI ZA PUTNIKE U BELOJ CRKVI: Besplatan prevoz za đake i starije od 65 godina
11. 09. 2026. u 16:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Stres kroz koji sam prošao prošle godine ne bih poželeo nikom..." Vanja Marinković o Partizanu, povredi...
Reprezentativac Srbije i košarkaš Partizana, Vanja Marinković, i dalje se oporavlja od povrede. Za sada oporavak de u dobrom smeru i ako sve protekne po planu trebalo bi najkasnije do početka novembra da se vrati na teren. Za sportske je dao opširan intervju.
17. 09. 2026. u 08:57
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)