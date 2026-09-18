DOMAĆI TURISTI VOLE BELOCRKVANSKA JEZERA: I ove sezone zabeležen porast broja noćenja (FOTO)

TURISTIČKA sezona u Beloj Crkvi, varošici na jugu Banata, zvanično je završena 1. septembra, a lepo vreme i dalje mami turiste na tamošnja jezera, koja predstavljaju pravi biser prirode tog kraja.

Foto: J.Baljak

Statistika kaže da se svake godine beleži rast broja noćenja, pa je tako bilo i ovog leta. Ovi produženi aranžmani dodatno će poboljšati te statističke podatke, ali je za lokalnu turističku organizaciju važnije to što su posetioci sa sobom poneli lepe utiske.

-Sezona je bila vrlo uspešna. Svi smeštajni kapaciteti su bili popunjeni, sve plaže pune. Najviše je bilo domaćih turista, a beleži se i porast gostiju iz Rumunije. Stranaca, generalno, ima tokom juna, dok traje međunarodni Belocrkvanski karneval. Tom manifestacijom, inače, zvanično otvaramo sezonu kupanja na našim jezerima – kaže Milena Živanović, direktorka TO Bela Crkva.

Foto: J.Baljak

Najposećenije je bilo Glavno jezero, koje je od same varošice udaljeno par stotina metara. Na jednoj strani obale se nalazi uređena plaža sa ležaljkama i svim pratećim sadržajima – od kafića i restorana, do štandova sa brzom hranom i rukotvorinama – dok je sa druge strane mirnija atmosfera, sa puno apartmana i privatnih plažica.

Atraktivno je i Vračevgajsko jezero, koje ima prirodnu hladovinu, a pogodno je i za sportske aktivnosti u i na vodi. Poslednjih nekoliko sezona ponovo je aktivirano i jezero Šljunkara, gde sada postoji bar sa ležaljkama, dok Šaransko jezero nudi potpuno divlji ambijent.

-Na svim jezerima, osim na Šaranskom, o bezbednosti kupača tokom sezone brine spasilačka služba. Imamo i turistički vozić sa dva vagona, kapaciteta 35 sedišta, koji je svakodnevno besplatno prevozio meštane i turiste od centra Bele Crkve do Glavnog i Vračevgajskog jezera. Saobraćao je po četiri puta dnevno, a njime smo vozili i ture po belocrkvanskom kraju – dodaje Živanovićeva.

Foto: Infobc

Turisti na ovim jezerima vole i da kampuju, što dodatno produžava sezonu. Budu tu i tokom jeseni, jer tirkizna boja vode i opalo šareno lišće imaju posebne čari. Na Glavnom jezeru postoji jedan auto-kamp, a na Vračevgajskom dva, sa ukupno 184 dobro opremljene kamp parcele.

Porast broja turista motiviše i same meštane da počnu da se bave ugostiteljstvom, pa trenutno u toj maloj varoši od 7.000 stanovnika, ukupno ima 550 kreveta za izdavanje, raspoređenih u 108 apartmana, 68 soba, šest kuća i u jednom seoskom turističkom domaćinstvu.

Zbog sve većeg broja smeštajnih jedinica, lokalna samouprava je ponovo, posle nekoliko godina pauze, zaposlila turističkog inspektora, koji kontroliše rad ugostitelja.

Foto: Novosti