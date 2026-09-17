PESMA ČUVA KORENE: U nedelju Smotra narodnog stvaralaštva u Kraljevu
Ljubitelji izvorne pesme i tradicionalne igre imaće priliku da uživaju u bogatstvu srpske kultune baštine na 11. Smotri narodnog stvaralaštva koja će se održati u nedelju, 20. septembra, na platou ispred Kulturnog centra „Ribnica“ u Kraljevu.
Ova manifestacija čiji je domaćin Pevačka grupa „Ribnica“, kako je najavljeno, okupiće odabrane izvođače iz Srbije i regiona, a pored brojnih izvornih pevačkih grupa, na sceni će nastupiti i kraljevački Folklorni ansambl „Karanovac“.
Početak je zakazan za 16 sati, ulaz je besplatan, a u slučaju lošeg vremena manifestacija se seli u salu Kulturnog centra.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NOVI ASFALT U ĆUPRIJSKOJ OPŠTINI: Još 3,5 kilometra kroz Isakovo
16. 09. 2026. u 12:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Stres kroz koji sam prošao prošle godine ne bih poželeo nikom..." Vanja Marinković o Partizanu, povredi...
Reprezentativac Srbije i košarkaš Partizana, Vanja Marinković, i dalje se oporavlja od povrede. Za sada oporavak de u dobrom smeru i ako sve protekne po planu trebalo bi najkasnije do početka novembra da se vrati na teren. Za sportske je dao opširan intervju.
17. 09. 2026. u 08:57
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)