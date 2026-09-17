PESMA ČUVA KORENE: U nedelju Smotra narodnog stvaralaštva u Kraljevu

Ljubitelji izvorne pesme i tradicionalne igre imaće priliku da uživaju u bogatstvu srpske kultune baštine na 11. Smotri narodnog stvaralaštva koja će se održati u nedelju, 20. septembra, na platou ispred Kulturnog centra „Ribnica“ u Kraljevu.

G.Šljivić

Ova manifestacija čiji je domaćin Pevačka grupa „Ribnica“, kako je najavljeno, okupiće odabrane izvođače iz Srbije i regiona, a pored brojnih izvornih pevačkih grupa, na sceni će nastupiti i kraljevački Folklorni ansambl „Karanovac“.

Početak je zakazan za 16 sati, ulaz je besplatan, a u slučaju lošeg vremena manifestacija se seli u salu Kulturnog centra.