Srbija

BLAGODET VERNOM NARODU: Mošti majke Stefana Prvovenčanog i Svetog Save u Kraljevu od 2. do 6. oktobra

Goran Ćirović

17. 09. 2026. u 11:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Posle četiri decenije od otkrića, mošti Svete Anastasije, supruge velikog župana Stefana Nemanje i majke prvog srpskog kralja Stefana Prvovenčanog i prvog srpskog arhiepiskopa Svetog Save, početkom oktobra biće svečano prenete iz manastira Studenice u manastir Žiču, a potom i u Kraljevo, gde će vernici moći da im se poklone i da ih celivaju.

БЛАГОДЕТ ВЕРНОМ НАРОДУ: Мошти мајке Стефана Првовенчаног и Светог Саве у Краљеву од 2. до 6. октобра

G.Šljivić

Mošti Svete Anastasije koje počivaju u sredovekovnom manastiru Studenica, kako je najavljeno, 2. oktobra stići će najpre u Žiču gde će se služiti Sveta arhijerejska liturgija. Dan kasnije, nakon što se mošti upute iz ove srpske svetinje ka Kraljevu planirana je i svečana litija od Ibarskog mosta na ulasku u grad sve do ovdašnjeg Hrama Svetog Save, gde će boraviti do 6. oktobra.

- Njene mošti otkrivene su tokom arheoloških istraživanja u priprati Srednjeg manastira Studenice, a pre tri decenije položene su u novi srebrni kivot. Iskustvo nam pokazuje da vrlo mali procenat ljudi u Srbiji zna ko je Sveta Anastasija i gde se njene mošti nalaze. Zato je važno da se njen lik približi vernom narodu i da se više govori o njenom značaju – kaže jeromonah Vitalije iz manastira Studenice.

G.Šljivić

Jeromonah Vitalije


Sveta Anastasija rođena je oko 1125. godine i na rođenju je dobila ime Ana. Kao supruga velikog župana Stefana Nemanje, utemeljivača srpske države, izrodila je sinove Vukana, Stefana i Rastka, kao i tri kćeri. U poznim godinama zamonašila se i povukla u manastir Presvete Bogorodice u Kuršumliji, gde je dobila ime Anastasija. Preminula je 22. juna 1200. godine, a sahranjena je u priprati manastira Studenice.

G.Šljivić

Manastir Studenica


U organizaciji svečanog dočeka i boravka moštiju u gradu na Ibru učestvovaće lokalna samouprava, manastiri Studenica i Žiča, kao i Vojska Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

G.Šljivić

Organizacioni odbor

PROGRAM

IZ kraljevačke lokalne samouprave najavili su prigodan kulturno-umetnički program i koncerte duhovne muzike dok će, prema rečima protojereja Dejana Markovića, starešine Hrama Svetog Save u Kraljevu, tokom boravka moštiju biti organizovane liturgije i predavanja, a sveštenici će dežurati i razgovarati sa vernicima.

- Biće to lepa prilika da se zajedno poklonimo, pomolimo i bolje upoznamo sa Svetom Anastasijom - kaže protojerej Marković.

G.Šljivić

Protojerej Dejan Marković

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DELTA DISTRICT DOBIJA KONAČNE KONTURE: Počeli završni radovi

DELTA DISTRICT DOBIJA KONAČNE KONTURE: Počeli završni radovi