BLAGODET VERNOM NARODU: Mošti majke Stefana Prvovenčanog i Svetog Save u Kraljevu od 2. do 6. oktobra
Posle četiri decenije od otkrića, mošti Svete Anastasije, supruge velikog župana Stefana Nemanje i majke prvog srpskog kralja Stefana Prvovenčanog i prvog srpskog arhiepiskopa Svetog Save, početkom oktobra biće svečano prenete iz manastira Studenice u manastir Žiču, a potom i u Kraljevo, gde će vernici moći da im se poklone i da ih celivaju.
Mošti Svete Anastasije koje počivaju u sredovekovnom manastiru Studenica, kako je najavljeno, 2. oktobra stići će najpre u Žiču gde će se služiti Sveta arhijerejska liturgija. Dan kasnije, nakon što se mošti upute iz ove srpske svetinje ka Kraljevu planirana je i svečana litija od Ibarskog mosta na ulasku u grad sve do ovdašnjeg Hrama Svetog Save, gde će boraviti do 6. oktobra.
- Njene mošti otkrivene su tokom arheoloških istraživanja u priprati Srednjeg manastira Studenice, a pre tri decenije položene su u novi srebrni kivot. Iskustvo nam pokazuje da vrlo mali procenat ljudi u Srbiji zna ko je Sveta Anastasija i gde se njene mošti nalaze. Zato je važno da se njen lik približi vernom narodu i da se više govori o njenom značaju – kaže jeromonah Vitalije iz manastira Studenice.
Sveta Anastasija rođena je oko 1125. godine i na rođenju je dobila ime Ana. Kao supruga velikog župana Stefana Nemanje, utemeljivača srpske države, izrodila je sinove Vukana, Stefana i Rastka, kao i tri kćeri. U poznim godinama zamonašila se i povukla u manastir Presvete Bogorodice u Kuršumliji, gde je dobila ime Anastasija. Preminula je 22. juna 1200. godine, a sahranjena je u priprati manastira Studenice.
U organizaciji svečanog dočeka i boravka moštiju u gradu na Ibru učestvovaće lokalna samouprava, manastiri Studenica i Žiča, kao i Vojska Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova.
PROGRAM
IZ kraljevačke lokalne samouprave najavili su prigodan kulturno-umetnički program i koncerte duhovne muzike dok će, prema rečima protojereja Dejana Markovića, starešine Hrama Svetog Save u Kraljevu, tokom boravka moštiju biti organizovane liturgije i predavanja, a sveštenici će dežurati i razgovarati sa vernicima.
- Biće to lepa prilika da se zajedno poklonimo, pomolimo i bolje upoznamo sa Svetom Anastasijom - kaže protojerej Marković.
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