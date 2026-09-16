Srbija

PROJEKAT VREDAN 41 MILION DINARA: Potpisan ugovor za energetsku sanaciju fiskulturne sale Tehničke škole u Smederevu

Јелена Илић
Jelena Ilić

16. 09. 2026. u 13:40

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GRADONAČELNICA Smedereva Jasmina Vojinović u prisustvu ministra rudarstva i energetike Dubravke Đedović Handanović sa direktorom Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, Milanom Macurom potpisala je danas ugovor o finansiranju projekta energetske sanacije fiskulturne sale Tehničke škole.

ПРОЈЕКАТ ВРЕДАН 41 МИЛИОН ДИНАРА: Потписан уговор за енергетску санацију фискултурне сале Техничке школе у Смедереву

foto Grad Smederevo.jpg

Ministarstvo rudarstva i energetike je za realizaciju navedenog projekta opredelilo 28 miliona dinara, dok će Grad Smederevo učestvovati sa dodatnih 13 miliona dinara.

- Energetska sanacija Tehničke škole predstavlja značajan korak u daljoj modernizaciji i unapređenju školske infrastrukture, ali i u odgovornom odnosu prema energiji i životnoj sredini. Posebno mi je drago što ovaj projekat realizujemo zahvaljujući uspešnoj saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, sa kojim imamo izuzetnu saradnju - izjavila je gradonačelnica Smedereva navodeći kao dobar primer nedavno okončan projekat energetske sanacije smederevske Tekstilno - tehnološke i poljoprivredne škole „Despot Đurađ“.

Prema rečima gradonačelnice Vojinović, ovakvim ulaganjima ne unapređuju se samo uslovi u obrazovnim ustanovama, već se doprinosi i racionalnijoj potrošnji energije, smanjenju troškova, očuvanju životne sredine i stvaranju zdravijeg i kvalitetnijeg životnog okruženja za sve građane Smedereva.

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