VEK I PO TRADICIJE: Svečana akademija povodom jubileja paraćinskog Crvenog krsta

TAČNO 150 godina humanosti, solidarnosti i nade prošlo je od osnivanja organizacije Crvenog krsta u Paraćinu, koja se diči ovim velikim jubilejom.

Foto: Crveni krst Paraćin

Ponosan na vek i po tradicije, posvećenosti i nesebičnog pomaganja drugima, a povodom obeležavanja velike godišnjice, paraćinski Crveni krst organizovaće u četvrtak, 17. septembra, svečanu akademiju.

Uz podsećanje na najvažnije datume iz bogate istorije CK, različitim priznanjima ova organizacija iskazaće zahvalnost svojim istaknutim članovima, aktivistima i saradnicima za nesebičnu podršku, a biće prikazan i film o vek i po angažovanja.

Biće upriličena i izložba fotografija koja govori o najvažnijim momentima rada Crvenog krsta.

Svečana akademija počeće u 17 sati u gradskom pozorištu.