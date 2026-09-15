Srbija

VEK I PO TRADICIJE: Svečana akademija povodom jubileja paraćinskog Crvenog krsta

Зорана Рашић
Zorana Rašić

15. 09. 2026. u 13:32

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TAČNO 150 godina humanosti, solidarnosti i nade prošlo je od osnivanja organizacije Crvenog krsta u Paraćinu, koja se diči ovim velikim jubilejom.

ВЕК И ПО ТРАДИЦИЈЕ: Свечана академија поводом јубилеја параћинског Црвеног крста

Foto: Crveni krst Paraćin

Ponosan na vek i po tradicije, posvećenosti i nesebičnog pomaganja drugima, a povodom obeležavanja velike godišnjice, paraćinski Crveni krst organizovaće u četvrtak, 17. septembra, svečanu akademiju.

Uz podsećanje na najvažnije datume iz bogate istorije CK, različitim priznanjima ova organizacija iskazaće zahvalnost svojim istaknutim članovima, aktivistima i saradnicima za nesebičnu podršku, a biće prikazan i film o vek i po angažovanja.

Biće upriličena i izložba fotografija koja govori o najvažnijim momentima rada Crvenog krsta.

Svečana akademija počeće u 17 sati u gradskom pozorištu.

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