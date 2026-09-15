VEK I PO TRADICIJE: Svečana akademija povodom jubileja paraćinskog Crvenog krsta
TAČNO 150 godina humanosti, solidarnosti i nade prošlo je od osnivanja organizacije Crvenog krsta u Paraćinu, koja se diči ovim velikim jubilejom.
Ponosan na vek i po tradicije, posvećenosti i nesebičnog pomaganja drugima, a povodom obeležavanja velike godišnjice, paraćinski Crveni krst organizovaće u četvrtak, 17. septembra, svečanu akademiju.
Uz podsećanje na najvažnije datume iz bogate istorije CK, različitim priznanjima ova organizacija iskazaće zahvalnost svojim istaknutim članovima, aktivistima i saradnicima za nesebičnu podršku, a biće prikazan i film o vek i po angažovanja.
Biće upriličena i izložba fotografija koja govori o najvažnijim momentima rada Crvenog krsta.
Svečana akademija počeće u 17 sati u gradskom pozorištu.
Preporučujemo
„PRAVO NA REPLIKU“: Gost Paraćina Igor Marković sa svojom pesničkom zbirkom
15. 09. 2026. u 08:00
NAREDBA O RACIONALNOJ POTROŠNjI VODE: Remont „Vlasinskih hidroelektrana“
14. 09. 2026. u 15:23
SEĆANjE KOJE NE BLEDI: 83 godine od paljenja sela Masurica
14. 09. 2026. u 13:43
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)