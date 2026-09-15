Srbija

BITKA PROTIV KOMARACA I KRPELJA: Akcija sutra u Ćupriji, upozorenje pčelarima

Зорана Рашић
Zorana Rašić

15. 09. 2026. u 12:47

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UKOLIKO vremenski uslovi budu povoljni, za sutra je na teritoriji opštine Ćuprija najavljen tretman suzbijanja larvi komaraca i krpelja.

БИТКА ПРОТИВ КОМАРАЦА И КРПЕЉА: Акција сутра у Ћуприји, упозорење пчеларима

Foto: Depositphotos/mrfiza

Ovaj posao poveren je firmi „Eko-dez“ iz Beograda, a tretmani će početi od 10 sati.

Kako je upotreba preparata koji se koriste štetna za pčelinja društva, pčelari su obavešteni da je potrebno da u vreme tretiranja komaraca i krpelja košnice zatvore.

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