Srbija

TRETMAN DO PONOĆI: Suzbijanje komaraca na teritoriji Kraljeva

Goran Ćirović

15. 09. 2026. u 12:05

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Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca, preparatom registrovanim za primenu u javnoj higijeni, na području Kraljeva obviće se 16. i 17. septembra u večernjem terminu, odnosno od 18 sati pa do ponoći.

ТРЕТМАН ДО ПОНОЋИ: Сузбијање комараца на територији Краљева

G.Šljivić

Kako je saopšteno je iz Odeljenja za inspekcijske poslove-Odseka za zaštitu životne sredine ovdašnje Gradske uprave, u slučaju nevremena tretman će se odložiti za naredni dan kada vremenski uslovi budu odgovarajaći.

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