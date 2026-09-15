TRETMAN DO PONOĆI: Suzbijanje komaraca na teritoriji Kraljeva
Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca, preparatom registrovanim za primenu u javnoj higijeni, na području Kraljeva obviće se 16. i 17. septembra u večernjem terminu, odnosno od 18 sati pa do ponoći.
Kako je saopšteno je iz Odeljenja za inspekcijske poslove-Odseka za zaštitu životne sredine ovdašnje Gradske uprave, u slučaju nevremena tretman će se odložiti za naredni dan kada vremenski uslovi budu odgovarajaći.
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