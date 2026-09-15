BESMRTNIM SOLUNCIMA U ČAST: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležen i u Kraljevu

Polaganjem venaca u aleji krajputaša, spomenika u parku kraj Duhovnog centra „Sveti vladika Nikolaj Velimirović“ posvećenih mladim ljudima kraljevačkog kraja koji su tokom Balkanskih i Prvog svetskog rata hrabro položili živote za slobodu otadžbine, Kraljevčani su prigodno obeležili godišnjicu proboja solunskog fronta u Prvom svetkom ratu, ujedno i Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

G.Šljivić

Ovom prilikomm vence su položili su predstavnici lokalne samouprave, Vojske Srbije, MUP i ovdašnjih boračkih udruženja.

- Prva srpska jedinica koja je 15. septembra 1918. godine zajedno sa saveznicima probila Solunski front bila je upravo Šumadijska divizija, u sastavu Druge armije vojvode Stepe Stepanovića, u kojoj su se nalazili vojni obveznici iz Kraljeva i okoline. Izvršivši svoj zadatak pre predviđenog roka, pripadnici te divizije su čak pomogli susednim jedinicama u zauzimanju bugarskih rovova – kaže istoričar Nemanja Trifunović.

G.Šljivić Nemanja Trifunović

Prema njegovim rečima, posle proboja Solunskog fronta, usledio je nezadrživi juriš naših vojnika koji su do 1. novembra došli do Beograda, a potom preko Drine, Dunava i Save učestvovali u oslobađanju srpskog i ostalih južnoslovenskih naroda.

G.Šljivić

- U znnak sećanja na hrabre ratnike, naše solunce, na teritoriji Kraljeva postoji čak 57 spomen obeležja i veliki broj krajputaša koji nas podsećaju na njihovo junaštvo – dodao je Trifunović.