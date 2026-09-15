Srbija

BESMRTNIM SOLUNCIMA U ČAST: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležen i u Kraljevu

Goran Ćirović

15. 09. 2026. u 11:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Polaganjem venaca u aleji krajputaša, spomenika u parku kraj Duhovnog centra „Sveti vladika Nikolaj Velimirović“ posvećenih mladim ljudima kraljevačkog kraja koji su tokom Balkanskih i Prvog svetskog rata hrabro položili živote za slobodu otadžbine, Kraljevčani su prigodno obeležili godišnjicu proboja solunskog fronta u Prvom svetkom ratu, ujedno i Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

БЕСМРТНИМ СОЛУНЦИМА У ЧАСТ: Дан српског јединства, слободе и националне заставе обележен и у Краљеву

G.Šljivić

Ovom prilikomm vence su položili su predstavnici lokalne samouprave, Vojske Srbije, MUP i ovdašnjih boračkih udruženja.

- Prva srpska jedinica koja je 15. septembra 1918. godine zajedno sa saveznicima probila Solunski front bila je upravo Šumadijska divizija, u sastavu Druge armije vojvode Stepe Stepanovića, u kojoj su se nalazili vojni obveznici iz Kraljeva i okoline. Izvršivši svoj zadatak pre predviđenog roka, pripadnici te divizije su čak pomogli susednim jedinicama u zauzimanju bugarskih rovova – kaže istoričar Nemanja Trifunović.

G.Šljivić

Nemanja Trifunović

Prema njegovim rečima, posle proboja Solunskog fronta, usledio je nezadrživi juriš naših vojnika koji su do 1. novembra došli do Beograda, a potom preko Drine, Dunava i Save učestvovali u oslobađanju srpskog i ostalih južnoslovenskih naroda.

G.Šljivić

 

- U znnak sećanja na hrabre ratnike, naše solunce, na teritoriji Kraljeva postoji čak 57 spomen obeležja i veliki broj krajputaša koji nas podsećaju na njihovo junaštvo – dodao je Trifunović.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DAN KAD JE SVET BIO NA PRAGU SVETSKOG RATA: Američki pilot ubijen iznad Kube - sekunde delile od nuklearne katastrofe
Panorama

0 0

DAN KAD JE SVET BIO NA PRAGU SVETSKOG RATA: Američki pilot ubijen iznad Kube - sekunde delile od nuklearne katastrofe

U SUBOTU 27. oktobra 1962, na dan koji će ostati zapamćen kao najopasniji trenutak Hladnog rata, američki izviđački avion U-2 kojim je upravljao major Rudolf Anderson Mlađi oboren je iznad istečne Kube. Bio je to jedini američki smrtni slučaj direktno izazvan neprijateljskom vatrom tokom Kubanske raketne krize / trenutak kad je diplomatska napetost postala smrtonosna stvarnost i kad se svet opasno približio nuklearnom sukobu.

15. 09. 2026. u 16:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE POSTOJI PREVELIKA PROSTATA ZA TULIJUM LASER: Moćna tehnologija objedinjuje snagu i preciznost

NE POSTOJI "PREVELIKA" PROSTATA ZA TULIJUM LASER: Moćna tehnologija objedinjuje snagu i preciznost