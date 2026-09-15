Srbija

JAVNI FORUM: Izrada teritorijalne strategije za Braničevski okrug

Dušanka Novković

15. 09. 2026. u 09:46

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POŽAREVAC – U Centru za kulturu u Požarevcu, 16. septembra, od 14.30, održava se javni forum u procesu izrade teritorijalne strategije urbanog područja grada Požarevca i opština Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Petrovac na Mlavi.

ЈАВНИ ФОРУМ: Израда територијалне стратегије за Браничевски округ

D.N.

Ovaj forum omogućiće zainteresovanima da aktivno učestvuju u definisanju zajedničke vizije razvoja i projektnih ideja koje će biti deo budućeg strateškog okvira za razvoj urbanog područja. Program finansira Evropska unija, a sprovode ga Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) i Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.

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