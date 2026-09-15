POZIV DAVAOCIMA: Dve akcije davanja krvi u Braničevskom okrugu
PETROVAC NA MLAVI - U sredu i četvrtak, 16. i 17. septembra, Crveni krst organizuje akcije davanja krvi u Braničevskom okrugu, u saradnji sa Institutom za transfuziju
U sredu se akcija održava u centru Petrovca na Mlavi, gde će biti postavljen transfuziomobil, od 9 do 14 sati. Sutradan, u četvrtak, akcija se održava u Centru za socijalni rad u Žabarima, takođe od 9 do 14 sati. Apeluje se na sve punoletne građane da se odazovu u što vrećem broju, kako bi pomogli ugroženim pacijentima.
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