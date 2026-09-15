Srbija

KOSTOLAČKI POLUMARATON: Počelo prijavljivanje za Trku legionara i Trku Viminacijum

Dušanka Novković

15. 09. 2026. u 09:41

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KOSTOLAC – Počelo je prijavljivanje za Kostolački polumaraton, jubilarni, deseti po redu, koji se održava 10. oktobra.

КОСТОЛАЧКИ ПОЛУМАРАТОН: Почело пријављивање за Трку легионара и Трку Виминацијум

D.N.

Na programu su Trka legionara - polumaraton na stazi dugoj 21,1 kilometar i Trka Viminacijum, duga 10 kilometara. Prijave zainteresovanih trkača primaju se sve do popune kapaciteta. Pokrovitelji ove sportske manifestacije su Grad Požarevac i Gradska opština Kostolac.

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