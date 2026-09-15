ZA MODERNIZACIJU POLJOPRIVREDNIH STRUČNIH SLUŽBI: Pokrajina izdvojila 35 miliona dinara
POKRAJINSKA vlada je opredelila 35 miliona dinara bespovratnih sredstava za modernizaciju opreme vojvođanskih poljoprivrednih stručnih i savetodavnih službi i Istraživačko-razvojnog instituta „Tamiš“ Pančevo.
Mere usmerene na ulaganje u savremenu mehanizaciju i opremu, treba stručnim službama da omoguće bolje uslove za izvođenje ogleda, efikasnije korišćenje poljoprivrednog zemljišta i kvalitetniju biljnu proizvodnju na njihovim oglednim parcelama.
-Kroz Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta, ulaganjem u opremu jačaju se kapaciteti ovih službi, koje imaju važnu ulogu u daljem unapređivanju poljoprivredne proizvodnje u našoj pokrajini - istakao je MIlan MIlić, pomoćnik Porkajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. -Posebno je važno što će korist od ove investicije, osim stručnih službi, pre svega osetiti poljoprivredni proizvođači, kojima želimo da pružimo podsticaj za stvaranje uslova za još kvalitetniju, moderniju i efikasniju proizvodnju.
Sredstva su namenjena za nabavku terenskih vozila za kontrole, pogonskih i priključnih mašina za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta, kao i mašina za transport, setvu i sadnju, đubrenje i zaštitu bilja. Obuhvaćena je i oprema za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta, kao i laboratorijska i druga oprema.
Ugovori su uručeni predstavnicima devet poljoprivrednih stručnih službi — Ruma, Bačka Topola, Sombor, Subotica, Kikinda, Senta, Novi Sad, Vršac i Sremska Mitrovica — dvema poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama, Subotica i Vrbas, kao i Istraživačko-razvojnom institutu „Tamiš“.
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