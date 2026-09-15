„PRAVO NA REPLIKU“: Gost Paraćina Igor Marković sa svojom pesničkom zbirkom
U GALERIJI paraćinskog Kulturnog centra koju krase slike i skulpture nedavno otvorene izložbe Zorice Đorđević, za četvrtak, 17. septembar, zakazano je pesničko veče na kom će biti predstavljen pesnik i kolumnista Igor Marković.
Biće promovisana njegova poetska zbirka „Pravo na repliku" koja će sigurno privući ljubitelje poezije.
Knjiga je štampana u izdanju „Presinga“. Već prvom pesmom autor nas uvodi u zbirku na jedan topao i pomalo arhaičan način, potencirajući originalnost pesnika pred kojim je budućnost.
Igor Marković (38) rođen je u Leskovcu. Bio je jedan od odgovornih urednika radio-emisije „Provera mikrofona“, posvećene kulturi i urbanoj muzici. Takođe je autor audio-zbirke poezije „Kad reči ožive“ namenjene osobama sa oštećenim vidom, objavljene 2023. godine.
Književno veče počeće u 19 sati, objavio je paraćinski Kulturni centar.
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