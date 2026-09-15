SMEČOVALI BELOM U POMEN: Odbojkaški turnir posvećen jednom od najznačajnijih srpskih savremenih književnika u Lajkovcu (FOTO)

U Lajkovcu je, minulog vikenda, održana verovatno jedina sportska manifestacija posvećena nekom književniku.

foto A. Ranković

U znak sećanja na jednog od najznačajnijih savremenih srpskih književnika Radovana Belog Markovića, koji je u Lajkovcu, živeo, stvarao i počiva, turnir je peti put organizovao ovdašnji Odbojkaški klub Železničar, čiji je bio počasni predsednik.

Pobednik turnira je domaćin Železničar, drugo mesto osvojila je OTP banka Branik Maribor iz Slovenije, treći je OK Radnički iz Beograda, a četvrti OK Partizan iz glavnog grada. Za najbolju igračicu turnira proglašena je Milena Koprivica, kapiten Železničara.

- Turnir je protekao u sjajnoj sportskoj atmosferi, uz veliki broj gledalaca – kaže Jelena Milutinović iz OK Železničar. – Pored takmičarskog, ima i veliki značaj za Lajkovac i klub, jer predstavlja sećanje na znamenitog čoveka čije turnir ime nosi. Sve četiri utakmice prikazale su kvalitetnu odbojku i dobru proveru ekipa uoči početka nove takmičarske sezone. Ove godine, na turniru, simbolično smo obeležili i deceniju prijateljstva sa OTP Branik iz Maribora.

Najdraža funkcija

- Bez posebnih ličnih zasluga, naprosto sam „izvikan“ za počasnog predsednika Odbojkaškog kluba Železničar u Lajkovcu i to poslušanje mi ne pada teško – rekao je, svojevremeno za „Novosti“ književnik Radovan Beli Marković. – Naprotiv! To mi je najdraža društvena funkcija na koju sam ponosan i zbog toga sam strahovao da me ne smene! Od ono malo radosti, koje su za starog čoveka vekom odvojene, gotovo svaka je prebojena u plavo – klupsku boju lajkovačkih odbojkašica...