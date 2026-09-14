Srbija

AKCIJA DOMA ZDRAVLJA: Besplatni preventivni pregledi u Dubravici i Drmnu

Dušanka Novković

14. 09. 2026. u 09:35

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POŽAREVAC – Za meštane naselja Dubravica i Drmno, Dom zdravlja Požarevac organizuje preventivne zdravstvene akcije.

АКЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА: Бесплатни превентивни прегледи у Дубравици и Дрмну

D.N.

U Dubravici akcija se održava 15. septembra u apoteci, od 8 do 10 sati, a u Drmnu dan kasnije, od 8 do 11, takođe u prostorijama apoteke. Tom prilikom, obavljaće se merenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i indeksa telesne mase - BMI, uz dobijanje saveta lekara i patronažnih sestara.

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