Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

14. 09. 2026. u 09:32

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POŽAREVAC – U utorak, 15. septembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у Браничевском округу

D.N.

U periodu od 8 do 14.30, na području grada Požarevca struju neće imati Beranje, a na području opštine Veliko Gradište naselja Majilovac, Sirakovo i Kurjače, kao i trafo-oblast „Telekom“ Pečanica. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

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