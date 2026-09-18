ZAISTA JE ČAST DOBITI "MATIĆEV ŠAL": Anja Davidović (26) iz Beograda, dobitnica ćuprijske književne nagrade

NA konkursu Narodne biblioteke "Dušan Matić" iz Ćuprije namenjenom mladim pesnicima do 27 godina starosti za najbolju pesničku knjigu objavljenu između dve manifestacije "Matićevi dani", pobedila je Anja Davidović (26) iz Beograda sa svojom zbirkom "Na obalama".

Foto: Z. Rašić

Reč je o rukopisu koji je prošle godine ovenčan nagradom "Mladi Dis" za prvu neobjavljenu pesničku zbirku, čiji je izdavač Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis" Čačak. Štampanim izdanjem talentovana autorka je sada konkurisala za "Matićev šal" i stručni žiri je proglasio najboljom u konkurenciji 28 pristiglih pesničkih keiga.

Anja Davidović je završila Filološki fakultet u Beogradu - smer Srpska književnost i jezik sa komparistikom. Nakon osnovnih, upisala je master studije na istom fakultetu, a takođe uređuje književne časopise prvenstveno za mlade i piše poeziju i prozu.

- Nagrade su uvek prilika da mladi autori dobiju dodatnu motivaciju i podsticaj za svoje stvaralaštvo. Zaista je čast dobiti "Matićev šal", a kako sam prošle godine dobila i "Mladog Disa", posebno je velika čast imati nagrade dva pesnika - jednog sa početka srpskog modernizma, a drugog pesnika nadrealiznma - rekla je Davidovićeva pre uručenja nagrade.

Zbirka "Na obalama" sastoji se od dva ciklusa.

"Matićevi dani" 45. put NAGRADA "Matićev šal" mladoj beogradskoj pesnikinji uručena je 13. septembra, poslednjeg dana manifestacije "Matićevi dani" koja je u organizaciji ćuprijske Narodne biblioteke koja nosi ime čuvenog akademika i književnika održana 45. put. Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa i promocije nagrađene knjige, te pletenog šala koji je, inače, bio omiljeni odevni detalj znamenitog pesnika.

- Prvi nosi naziv "Profili" i tu sam pisala pre svega o svojim komšijama koje žive na Dunavu, tako da je reč o jednom savremenom i možda malo angažovanom trenutku. Drugi ciklus "Slojevi" predstavlja jedan vremenski i prostorni luk, a radi se o arheološkim nalazištima na Dunavu. Ima ih četiri i tu prolazimo svakom pesmom kroz jedno vreme. To je odnos prema našem kulturnom, arheološkom i istorijskom nasleđu, kako smo se odnosili nekada prema njemu i kako se odnosimo danas - kaže Anja.

Davidovićeva ocenjuje da je situacija povoljna kad je o pesničkom stvaralaštvu reč. Mladi pišu i imaju dosta toga da kažu, a poslednjih godina osnovane su nove književne nagrade, što doprinosi njihovoj afirmaciji i objavljivanju novih rukopisa.

Direktorka Narodne biblioteke "Dušan Matić" Ljiljana Đorđević ističe da su se u velikoj konkurenciji zbirki za prestižnu nagradu "Matićev šal" izdvojile tri ravnopravne, a stručni žiri odlučio je da Anja bude dobitnica.

- Veliki broj rukopisa pristiglih na konkurs potvrđuje da nadrealizam i dalje živi, a bilo je zaista dobrih zbirki koje su odgovorile na temu - zaključuje Đorđevićeva.



