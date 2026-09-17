BAČ KROZ OSAM MILENIJUMA: „Dani evropske baštine“ u opštini pretvorenoj u otvoreni „difuzni“ muzej

„DANI evropske baštine – Dani Bača“ biće od 17. do 20.septembra održani u ovoj podunavskoj opštini, koju je arheološko, istorijsko i prirodno bogatstvo pretvorilo u otvoreni „difuzni“ muzej sa četiri izrazita punkta - srednjovekovnom tvrđavom iz 14. veka, najstarijom u Vojvodini, Franjevačkim samostanom iz 12. veka, pravoslavnim manastirom Bođani iz 15. i turskim kupatilom iz 16. veka.

foto TOOB

Manifestacija se održava od 2003. godine, a prvi put je prošlog septembra organizovana kao četvorodnevni događaj. Njena specifičnost je u tome što se kulturno-istorijsko nasleđe povezuje sa živom tradicijom – zanatima, folklorom, gastronomijom i običajima.

- Bač je „evropski“ jer je njegovo područje bilo susret različitih naroda, kultura i religija. To je priča o osam milenijuma ljudskog prisustva u sadejstvu sa močvarnim ravničarskim terenom i Dunavom, glavnom „ulicom“ Evrope. Ova jedinstvena teritorija je primila prve zemljoradnike iz Male Azije, a tu su pronađene i najstarije kašičice u Evropi za hranjenje dece, koje potiču iz ranog neolita – naglasila je dr Slavica Vujović, arhitekta-konzervator u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture.

SAVREMENO SREDNjOVEKOVNO SELO U okviru ovogodišnjih „Dana evropske baštine – Dana Bača“ biće priređeni koncerti duhovne, etno i pop muzike, fudbalski i odbojkaški turnir, likovne kolonije, pozorišna predstava i bazar tradicionalnih proizvoda lokalnih preduzetnika. Glavni program, pod nazivom „Savremeno srednjovekovno selo“, biće u subotu, 19. septembra, održan na Tvrđavi, a obuhvatiće, između ostalog, umetničke radionice, gastro avanturu, performanse sa sokolovima i orlovima i prikaze viteških borbi družina iz Mađarske, Češke i Srbije.

Ona je autor projekta „Vekovi Bača“, kojem je 2018. godine pripala nagrada EU „Evropa Nostra“ za kulturno nasleđe, kao i Gran pri za konzervaciju i restauraciju tvrđave u Baču. Taj projekat, pokrenut 2006. godine, uticao je na oblikovanje „Dana evropske baštine“ jer je posetioce počeo da vodi kroz celokupnu kulturu i istoriju Bača, po kojem je nazvan čitav prostor između Dunava i Tise - Bačka.

- „Dani evropske baštine“, ipak, nisu samo „sajam istorije“, jer se kulturno nasleđe na njima ne prikazuje kao predmet u muzejskoj vitrini, već kao nešto što ljudi mogu da vide, čuju, dodirnu i sami pokušaju da naprave, pa kroz manifestaciju predstavljamo i turističke potencijale, ekonomiju i savremeni život lokalne zajednice – istakla je v.d. direktora Turističke organizacije opštine Bač (TOOB) Branka Mandić.