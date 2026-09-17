BAČ KROZ OSAM MILENIJUMA: „Dani evropske baštine“ u opštini pretvorenoj u otvoreni „difuzni“ muzej
„DANI evropske baštine – Dani Bača“ biće od 17. do 20.septembra održani u ovoj podunavskoj opštini, koju je arheološko, istorijsko i prirodno bogatstvo pretvorilo u otvoreni „difuzni“ muzej sa četiri izrazita punkta - srednjovekovnom tvrđavom iz 14. veka, najstarijom u Vojvodini, Franjevačkim samostanom iz 12. veka, pravoslavnim manastirom Bođani iz 15. i turskim kupatilom iz 16. veka.
Manifestacija se održava od 2003. godine, a prvi put je prošlog septembra organizovana kao četvorodnevni događaj. Njena specifičnost je u tome što se kulturno-istorijsko nasleđe povezuje sa živom tradicijom – zanatima, folklorom, gastronomijom i običajima.
- Bač je „evropski“ jer je njegovo područje bilo susret različitih naroda, kultura i religija. To je priča o osam milenijuma ljudskog prisustva u sadejstvu sa močvarnim ravničarskim terenom i Dunavom, glavnom „ulicom“ Evrope. Ova jedinstvena teritorija je primila prve zemljoradnike iz Male Azije, a tu su pronađene i najstarije kašičice u Evropi za hranjenje dece, koje potiču iz ranog neolita – naglasila je dr Slavica Vujović, arhitekta-konzervator u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture.
SAVREMENO SREDNjOVEKOVNO SELO
U okviru ovogodišnjih „Dana evropske baštine – Dana Bača“ biće priređeni koncerti duhovne, etno i pop muzike, fudbalski i odbojkaški turnir, likovne kolonije, pozorišna predstava i bazar tradicionalnih proizvoda lokalnih preduzetnika. Glavni program, pod nazivom „Savremeno srednjovekovno selo“, biće u subotu, 19. septembra, održan na Tvrđavi, a obuhvatiće, između ostalog, umetničke radionice, gastro avanturu, performanse sa sokolovima i orlovima i prikaze viteških borbi družina iz Mađarske, Češke i Srbije.
Ona je autor projekta „Vekovi Bača“, kojem je 2018. godine pripala nagrada EU „Evropa Nostra“ za kulturno nasleđe, kao i Gran pri za konzervaciju i restauraciju tvrđave u Baču. Taj projekat, pokrenut 2006. godine, uticao je na oblikovanje „Dana evropske baštine“ jer je posetioce počeo da vodi kroz celokupnu kulturu i istoriju Bača, po kojem je nazvan čitav prostor između Dunava i Tise - Bačka.
- „Dani evropske baštine“, ipak, nisu samo „sajam istorije“, jer se kulturno nasleđe na njima ne prikazuje kao predmet u muzejskoj vitrini, već kao nešto što ljudi mogu da vide, čuju, dodirnu i sami pokušaju da naprave, pa kroz manifestaciju predstavljamo i turističke potencijale, ekonomiju i savremeni život lokalne zajednice – istakla je v.d. direktora Turističke organizacije opštine Bač (TOOB) Branka Mandić.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NOVI ASFALT U ĆUPRIJSKOJ OPŠTINI: Još 3,5 kilometra kroz Isakovo
16. 09. 2026. u 12:02
PROVERA DO 9. OKTOBRA: Uvid u birački spisak u Kraljevu
16. 09. 2026. u 11:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)