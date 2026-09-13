PROJA ČUVA TRADICIJU: Tradicionalna kulinarska manifestacija održana u Ratini kod Kraljeva

Miris sveže pečene proje, kačamaka i drugih domaćih đakonija‚ širio se minulog vikenda Ratinom i dolinom Zapadne Morave nadomak Kraljeva gde je održana 18. po redu „Projada“, tradicionalna kulinarska manifestacija posvećena jednom od najpoznatijih jela srpske narodne kuhinje.

G.Šljivić

Pod čuvenim sloganom „Lepša naša proja nego tuđa pogača, proja nas je hranila i branila“, ovogodišnja kulinarska smotra okupila je domaćice, domaćine i kuvare-amatere iz Ratine, kao i iz okolnih sela i čitavog kraljevačkog kraja.

G.Šljivić

Na bogato ukrašenim štandovima, brojni posetioci, gurmani, degustatori i radoznalci mogli su da probaju različite vrste proje i projare, domaći kačamak i niz drugih slanih i slatkih specijaliteta pripremljenih po starim receptima.

G.Šljivić

– Iako je recept za pripremanje proje jednostavan, svaka domaćica ima neku svoju, malu tajnu ili začin i upravo zbog toga svaka proja ima poseban ukus – vajkaju se učesnice „Projde“. - Prava, tradicionalna, srpska proja pravi se od kukuruznog brašna, vruće vode i soli. A, projara je nešto bogatija, što kažu gospodskija, i u nju se dodaju kisela voda, maslac, sir, kajmak ili čvarci.

G.Šljivić

Uz kulinarski deo, „Projada“ je i ove godine „začinjena“ pesmom, igrom i narodnim nošnjama u okviru Smotre dečjeg narodnog stvaralaštva okupivši veliki broj učesnika iz cele Srbije.

G.Šljivić

Kao i lane, smotra u Ratini imala je i posebnu istorijsku dimenziju, jer je zvaničnim programom obuhvaćeno i obeležavanje godišnjice proboja Solunskog fronta, uz podsećanje na značaj koji je skromna proja imala u ishrani srpskog vojnika i stanovništva tokom ratnih godina.

G.Šljivić



SEĆANjE



OVOM prilikom položeni su venci na spomenik meštanima Ratine i vojnicima Crvene armije stradalim u borbama za oslobođenje sela i kraljevačkog kraja u Drugom svetskom ratu. Venci su položeni i na spomen-obeležje Ivici „Bucku“ Draganjcu, meštaninu Ratine koji je kao redovni vojnik poginuo na Kosmetu 1999. godine. G.Šljivić