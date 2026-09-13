Srbija

PROJA ČUVA TRADICIJU: Tradicionalna kulinarska manifestacija održana u Ratini kod Kraljeva

Goran Ćirović

13. 09. 2026. u 10:55

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Miris sveže pečene proje, kačamaka i drugih domaćih đakonija‚ širio se minulog vikenda Ratinom i dolinom Zapadne Morave nadomak Kraljeva gde je održana 18. po redu „Projada“, tradicionalna kulinarska manifestacija posvećena jednom od najpoznatijih jela srpske narodne kuhinje.

ПРОЈА ЧУВА ТРАДИЦИЈУ: Традиционална кулинарска манифестација одржана у Ратини код Краљева

G.Šljivić

Pod čuvenim sloganom „Lepša naša proja nego tuđa pogača, proja nas je hranila i branila“, ovogodišnja kulinarska smotra okupila je domaćice, domaćine i kuvare-amatere iz Ratine, kao i iz okolnih sela i čitavog kraljevačkog kraja.

G.Šljivić

 

Na bogato ukrašenim štandovima, brojni posetioci, gurmani, degustatori i radoznalci mogli su da probaju različite vrste proje i projare, domaći kačamak i niz drugih slanih i slatkih specijaliteta pripremljenih po starim receptima.

G.Šljivić

 

– Iako je recept za pripremanje proje jednostavan, svaka domaćica ima neku svoju, malu tajnu ili začin i upravo zbog toga svaka proja ima poseban ukus – vajkaju se učesnice „Projde“. - Prava, tradicionalna, srpska proja pravi se od kukuruznog brašna, vruće vode i soli. A, projara je nešto bogatija, što kažu gospodskija, i u nju se dodaju kisela voda, maslac, sir, kajmak ili čvarci.

G.Šljivić

 

Uz kulinarski deo, „Projada“ je i ove godine „začinjena“ pesmom, igrom i narodnim nošnjama u okviru Smotre dečjeg narodnog stvaralaštva okupivši veliki broj učesnika iz cele Srbije.

G.Šljivić

 

Kao i lane, smotra u Ratini imala je i posebnu istorijsku dimenziju, jer je zvaničnim programom obuhvaćeno i obeležavanje godišnjice proboja Solunskog fronta, uz podsećanje na značaj koji je skromna proja imala u ishrani srpskog vojnika i stanovništva tokom ratnih godina.

G.Šljivić

 


SEĆANjE

OVOM prilikom položeni su venci na spomenik meštanima Ratine i vojnicima Crvene armije stradalim u borbama za oslobođenje sela i kraljevačkog kraja u Drugom svetskom ratu. Venci su položeni i na spomen-obeležje Ivici „Bucku“ Draganjcu, meštaninu Ratine koji je kao redovni vojnik poginuo na Kosmetu 1999. godine.

G.Šljivić

 

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