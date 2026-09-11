Srbija

LEPA VEST ZA ŽITELJE DESPOTOVCA: Besplatan internet na tri lokacije u gradu

Зорана Рашић
Zorana Rašić

11. 09. 2026. u 13:32

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NA tri lokacije u Despotovcu građanima je nedavno omogućeno da besplatno koriste brz i pouzdan bežični internet i to u dva parka – gradskom i u parku kod Centra za kulturu, kao i u dvorištu Tehničke škole.

ЛЕПА ВЕСТ ЗА ЖИТЕЉЕ ДЕСПОТОВЦА: Бесплатан интернет на три локације у граду

Foto: Fejsbuk/Opština Despotovac

Ove WiFi zone nalaze se na javnim prostorima koje svakodnevno koristi veliki broj Despotovčana svih uzrasta. Usluga je omogućena zahvaljujući regionalnom projektu EU4Digital i inicijativi WIFI4WB.

Projekat zajednički finansiraju Evropska unija i Vlada Nemačke, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Ovim projektom besplatan javni internet treba da bude omogućen u 500 opština širom Zapadnog Balkana, kako bi doprineo većoj digitalnoj uključenosti lokalnih zajednica.

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