LEPA VEST ZA ŽITELJE DESPOTOVCA: Besplatan internet na tri lokacije u gradu
NA tri lokacije u Despotovcu građanima je nedavno omogućeno da besplatno koriste brz i pouzdan bežični internet i to u dva parka – gradskom i u parku kod Centra za kulturu, kao i u dvorištu Tehničke škole.
Ove WiFi zone nalaze se na javnim prostorima koje svakodnevno koristi veliki broj Despotovčana svih uzrasta. Usluga je omogućena zahvaljujući regionalnom projektu EU4Digital i inicijativi WIFI4WB.
Projekat zajednički finansiraju Evropska unija i Vlada Nemačke, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).
Ovim projektom besplatan javni internet treba da bude omogućen u 500 opština širom Zapadnog Balkana, kako bi doprineo većoj digitalnoj uključenosti lokalnih zajednica.
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