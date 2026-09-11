Srbija

ŠTA ZNAŠ O MATIĆU? Kviz za školarce i predstava u okviru „Matićevih dana“

Зорана Рашић
Zorana Rašić

11. 09. 2026. u 12:55

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NAKON sinoćne pozorišne predstave „Urbane legende” Centra za kulturu i umetnost Aleksinac, današnji program 45. jubilarne manifestacije „Matićevi dani“ u Ćupriji posvećen je mladima.

ШТА ЗНАШ О МАТИЋУ? Квиз за школарце и представа у оквиру „Матићевих дана“

Foto: Fejsbuk/Narodna biblioteka "Dušan Matić"

U Narodnoj biblioteci koja nosi ime književnika i akademika Dušana Matića održan je kviz za školarce „Šta znaš o Matiću?“, dok je u sali Osnovne muzičke škole „Dušan Skovran“ odigrana dečja predstava „Alisa u zemlji čuda“ u izvođenju Dečjeg pozorišta „Allegratto teatar“.

Bogati program „Matićevih dana“ , koji se decenijama organizuju u cilju promocije i podsticanja stvaralaštva mladih pesnika, biće nastavljen u subotu u Biblioteci „Poetskim susretima“ i promocijom biltena „45 godina Matićevih dana“.

Ljubitelji poezije sa nestrpljenjem očekuju završnicu manifestacije u nedelju, 13. septembra, kada će biti saopšteno ko je dobitnik književne nagrade "Matićev šal" za ovu godinu.

Autoru najbolje pesničke zbirke od 28 prispele na konkurs tom prilikom biće uručena nagrada.

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