ŠTA ZNAŠ O MATIĆU? Kviz za školarce i predstava u okviru „Matićevih dana“
NAKON sinoćne pozorišne predstave „Urbane legende” Centra za kulturu i umetnost Aleksinac, današnji program 45. jubilarne manifestacije „Matićevi dani“ u Ćupriji posvećen je mladima.
U Narodnoj biblioteci koja nosi ime književnika i akademika Dušana Matića održan je kviz za školarce „Šta znaš o Matiću?“, dok je u sali Osnovne muzičke škole „Dušan Skovran“ odigrana dečja predstava „Alisa u zemlji čuda“ u izvođenju Dečjeg pozorišta „Allegratto teatar“.
Bogati program „Matićevih dana“ , koji se decenijama organizuju u cilju promocije i podsticanja stvaralaštva mladih pesnika, biće nastavljen u subotu u Biblioteci „Poetskim susretima“ i promocijom biltena „45 godina Matićevih dana“.
Ljubitelji poezije sa nestrpljenjem očekuju završnicu manifestacije u nedelju, 13. septembra, kada će biti saopšteno ko je dobitnik književne nagrade "Matićev šal" za ovu godinu.
Autoru najbolje pesničke zbirke od 28 prispele na konkurs tom prilikom biće uručena nagrada.
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