POZVANI RIBOLOVCI IZ SRBIJE I REGIONA: Varaličarski „Most kup“ u Ćupriji 19. septembra

ĆUPRIJSKO Udruženje rekreativnih ribolovaca „Varaličar“ organizuje sedmo po redu izdanje „Most kupa“ na obalama Velike Morave u subotu, 19. septembra.

Foto: Z. Rašić

Kako je najavljeno, predstojeći „Most kup“ biće po svemu izuzetan, kako po broju učesnika, tako i po nagradama koje očekuju takmičare.

Organizacija je podignuta na viši nivo, a ribolovcima iz Hrvatske, Republike Srpske, Bugarske, kao i iz različitih gradova Srbije, čiji se dolazak očekuje, domaćini će predstaviti šta sve Ćuprija može da ponudi kada je u pitanju ribolovni turizam.

Sve je više mladih pecaroša iz grada na Moravi koji se učlanjuju u udruženje „Varaličar“, poručujući vršnjacima da im se pridruže, krenu u prirodu na reku da pecaju i uživaju.

Manifestacija „Most kup“ deo je širenja ove pozitivne ribolovačke priče i čuvanja reka i prirode.