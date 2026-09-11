Srbija

POZVANI RIBOLOVCI IZ SRBIJE I REGIONA: Varaličarski „Most kup“ u Ćupriji 19. septembra

Зорана Рашић
Zorana Rašić

11. 09. 2026. u 11:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ĆUPRIJSKO Udruženje rekreativnih ribolovaca „Varaličar“ organizuje sedmo po redu izdanje „Most kupa“ na obalama Velike Morave u subotu, 19. septembra.

ПОЗВАНИ РИБОЛОВЦИ ИЗ СРБИЈЕ И РЕГИОНА: Вараличарски „Мост куп“ у Ћуприји 19. септембра

Foto: Z. Rašić

Kako je najavljeno, predstojeći „Most kup“ biće po svemu izuzetan, kako po broju učesnika, tako i po nagradama koje očekuju takmičare.

Organizacija je podignuta na viši nivo, a ribolovcima iz Hrvatske, Republike Srpske, Bugarske, kao i iz različitih gradova Srbije, čiji se dolazak očekuje, domaćini će predstaviti šta sve Ćuprija može da ponudi kada je u pitanju ribolovni turizam.

Sve je više mladih pecaroša iz grada na Moravi koji se učlanjuju u udruženje „Varaličar“, poručujući vršnjacima da im se pridruže, krenu u prirodu na reku da pecaju i uživaju.

Manifestacija „Most kup“ deo je širenja ove pozitivne ribolovačke priče i čuvanja reka i prirode.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?