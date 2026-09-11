OTVORENA IZLOŽBA O ALMAŠKOM KRAJU: "Srce grada" pred publikom

U Kulturnoj stanici „Svilara“ u Novom Sadu otvorena je multimedijalna izložba „Srce grada: Projekat obnove PKIC Almaški kraj“ .

Grad Novi Sad

Kroz izložbu je predstavljena istorija Almaškog kraja, hronologija obnove i svi najznačajniji aspekte jednog od najsloženijih projekata očuvanja kulturno-istorijskog nasleđa u Novom Sadu. Biće otvorena narednih mesec dana, a zajednički su je realizovali Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Udruženje „Almašani“ i projektantska kuća.

- Ovaj veliki i složen projekat pokazuje koliko možemo da uradimo kada Grad i Pokrajina rade zajedno, kada imamo podršku lokalne zajednice i kada su u jedan cilj uključeni Zavod za zaštitu spomenika kulture, arhitekte, urbanisti, projektanti, izvođači i brojni stručnjaci. Već vidimo konkretne rezultate - obnovljene ulice, nove platoe Zaharije Orfelina, Četiri krajcare i Almaški, uređene javne prostore i infrastrukturu, a paralelno se vraća i autentičan izgled fasada - istakao je gradonačelnik Žarko Mićin prilikom otvaranja izložbe. - Do kraja godine biće završeni do sada ugovoreni radovi u 12 ulica, a Almaški kraj dobiće i novu biciklističku infrastrukturu, više zelenila i prostore uređene tako da budu pristupačni svima. Ali naš cilj nije da Almaški kraj bude samo lepo obnovljen. Želimo da bude mesto susreta, kulture, umetnosti i novih sadržaja, prostor koji će Novosađani voleti, a naši gosti želeti da upoznaju. Jer grad nije samo ono što izgradimo, već i ono što sačuvamo.

Realizacija Projekta urbanističko-arhitektonskog uređenja Prostorno kulturno-istorijske celine Almaški kraj započeta je 2023. godine kao zajednički poduhvat Grada Novog Sada i Pokrajinske vlade AP Vojvodine, na inicijativu i uz snažnu podršku lokalne zajednice okupljene oko Udruženja „Almašani“. Posetioci će, između ostalog, u narednih mesec dana, kroz multimedijalne sadržaje moći da upoznaju istoriju Almaškog kraja, vide kako je ovaj prostor izgledao nekada i kako se menja kroz projekat obnove, a biće im omogućeno i da virtuelno, uz pomoć VR tehnologije, „prođu“ kroz Almaški kraj.