Srbija

APEL GRAĐANIMA: Otpad odlagati u odgovarajuće kontejnere

Dušanka Novković

11. 09. 2026. u 11:05

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POŽAREVAC – Požarevačko JKP „Komunalne službe“ apeluje na građane da vode računa u koje kontejnere odlažu svoj otpad.

АПЕЛ ГРАЂАНИМА: Отпад одлагати у одговарајуће контејнере

D. Novković

Posebno se skreće pažnja da se kabasti otpad ne odlaže u podzemne kontejnere, jer on zahteva poseban način prikupljanja i zbrinjavanja. Građani koji žele da izbace ovakav otpad mogu da pozovu 012/543-750 i dogovore se sa komunalnim službama oko preuzimanja otpada. Osim podzemnih, nenamenski se koriste i nedavno postavljeni kontejneri za staklo i karton, jer je primećeno da se u njih odlaže i građevinski šut.

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