Srbija

HAVARIJA NA VODOVODU U POŽAREVCU: Moguć slabiji pritisak i prekid vodosnabdevanja

Dušanka Novković

11. 09. 2026. u 11:01

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POŽAREVAC - Usled havarije na javnoj vodovodnoj mreži u Požarevcu, kod korisnika koji pripadaju drugoj i trećoj visinskoj zoni danas je moguć pad pritiska i otežana isporuka vode.

ХАВАРИЈА НА ВОДОВОДУ У ПОЖАРЕВЦУ: Могућ слабији притисак и прекид водоснабдевања

D.N.

Takođe, moguć je i privremeni prekid u vodosnabdevanju potrošača iz navedenih zona. Ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ su na terenu i preduzimaju sve neophodne mere kako bi se havarija otklonila u što kraćem roku i vodosnabdevanje normalizovalo.

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