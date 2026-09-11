Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: U nedelju radovi na mreži u Požarevcu i okolini

Dušanka Novković

11. 09. 2026. u 10:58

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POŽAREVAC – U nedelju, 13. septembra, na području Požarevca obavljaće se radovi na otklanjanju kvara u trafo-stanici 110/35 Požarevac, da bi se uspostavilo normalno snabdevanje strujom.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: У недељу радови на мрежи у Пожаревцу и околини

D.N.

Zbog toga će, u periodu od 5.30 do 7 sati, sa mreže biti isključene trafo-oblast 35/10 Požarevac 1 (Sever) i TS 35/10 Požarevac 3 (Centar). Njima pripadaju centar grada i delovi od centra prema Zabeli, Igmi i Varoškom brdu. Takođe, pripadaju im i naselja: Zabela, Dubravica, Brežane, Živica i Ćirikovac.

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