SVETINJA ZA NOVE NARAŠTAJE: Osveštan temelj crkve u izgradnji u kraljevačkom naselju Jarčujak
Uz činodejstvo arhiepiskopa i mitropolita niškog i administratora Eprhije žičke Arsenija, u hramu Svetih vračeva Kozme i Damjana u kraljevačkom naselju Jarčujak, koji je već u poodmakloj fazi izgradnje, osveštan je kamen temeljac i položena osnivačka povelja.
U prisustvu velikog broja meštana, povelja je položena u temelj hrama kao trajno svedočanstvo o njegovoj izgradnji i vremenu u kojem je svetinja podizana, a istovremeno je osveštan i krst koji će biti postavljen na kupoli ove crkve.
- Izgradnjom hrama ovo mesto dobija poseban blagoslov. Hram je dom Božji, mesto molitve i sabranja vernog naroda – poručio je, pored ostalog, mitropolit Arsenije, ističući značaj nove svetinje za stanovnike Jarčujaka, kao i okolnih naselja i sela.
Pravoslavnom obredu i prigodnoj svečanosti prisustvovao je i gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić koji je podsetio da lokalna samouprava već godinama izdvaja sredstva za izgradnju i obnovu pravoslavnih hramova na području grada na Ibru.
- Crkvu ne gradi jedan čovek. U njenom podizanju učestvuju Eparhija, sveštenstvo, vernici i Grad. Zato izgradnja svake svetinje predstavlja zajednički poduhvat, a lokalna samouprava će i ubuduće nastojati da pomogne takve inicijative, jer na području Kraljeva postoje i druga mesta u kojima vernici žele da dobiju svoje hramove – naglasio je Terzić.
Za nastavak izgradnje Jarčujku lokalna samouprava je iz budžeta ove godine izdvojila tri miliona dinara, a po rečima ovdašnjih meštana, uz svoj duhovni značaj, ovaj hram ujedno čuva i vekovnu tradiciju podizanja pravoslavnih svetinja koje ostaju budućim generacijama.
CRKVAMA 20 MILIONA
IZ gradske kase za sufinansiranje obnove ili izgradnje tradicionalnih verskih objekata u kraljevačkom kraju, ove godine ukupno je izdvojeno 20 miliona dinara. Od toga, za zbirni projekat „Izgradnja i obnova crkvenih objekata“ koji obuhvata radove u ukupno 13 ovdašnjih hramova, Eparhiji žičkoj ukupno je pripalo 19,5 miliona dinara, a Rimokatoličkoj župi Svetog Mihaila Arhanđela u Kraljevu preostalh 500.000.
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