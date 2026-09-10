PUTARI NA TERENU: U toku radovi na više lokacija u Požarevcu
POŽAREVAC – Na više lokacija u Požarevcu ovih dana izvode se radovi u cilju unapređenja kvaliteta putne infrastrukture.
Iz JKP „Požarevac put“ obaveštavaju vozače i građane da se do 15. septembra izvodi rehabilitacija kolovoza u delu Ulice Voje Dulića i kružnog toka „Bulevar“, bez obustave saobraćaja i uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. U toku su i radovi na uklanjanju pruge u Ulici Ilije Gojkovića, dok su pri kraju radovi na obeležavanju horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije u ulicama Moše Pijade i Knez-Milošev venac.
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