Srbija

PUTARI NA TERENU: U toku radovi na više lokacija u Požarevcu

Dušanka Novković

10. 09. 2026. u 13:42

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POŽAREVAC – Na više lokacija u Požarevcu ovih dana izvode se radovi u cilju unapređenja kvaliteta putne infrastrukture.

ПУТАРИ НА ТЕРЕНУ: У току радови на више локација у Пожаревцу

D.N.

Iz JKP „Požarevac put“ obaveštavaju vozače i građane da se do 15. septembra izvodi rehabilitacija kolovoza u delu Ulice Voje Dulića i kružnog toka „Bulevar“, bez obustave saobraćaja i uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. U toku su i radovi na uklanjanju pruge u Ulici Ilije Gojkovića, dok su pri kraju radovi na obeležavanju horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije u ulicama Moše Pijade i Knez-Milošev venac.

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