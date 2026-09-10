OPOMENA GRAĐANIMA KUČEVA: Za istovar drva i uglja na trotoar neophodno odobrenje
KUČEVO – Komunalna inspekcija u Kučevu podseća građane da im je za zauzeće javne površine prethodno potrebno pribavljanje odobrenja.
Odobrenje moraju da pribave pre postavljanja drva, građevinskog materijala ili drugih predmeta na javnu površinu. Za nepoštovanje ove odredbe Odluke o komunalnim delatnostima i komunalnom uređenju ošptine Kučevo, biće pokrenut prekršajni postupak, u skladu sa zakonom.
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