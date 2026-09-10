OPOMENA GRAĐANIMA KUČEVA: Za istovar drva i uglja na trotoar neophodno odobrenje

STEFAN Tuman, nemački preduzetnik iz sektora odbrambene industrije, navodno se našao na meti Rusa jer isporučuje dronove Ukrajini. Kako piše Bild, direktor kompanije Donaustal živi na tajnim lokacijama i nalazi se pod danonoćnim obezbeđenjem zbog navodne zavere ruskih obaveštajnih službi sa ciljem njegovog ubistva. U podkastu zamenika glavnog urednika Bilda Paula Ronhajmera, Tuman je otkrio detalje navodne zavere i kako njegov život sada izgleda.