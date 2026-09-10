Srbija

OPOMENA GRAĐANIMA KUČEVA: Za istovar drva i uglja na trotoar neophodno odobrenje

Dušanka Novković

10. 09. 2026. u 13:39

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KUČEVO – Komunalna inspekcija u Kučevu podseća građane da im je za zauzeće javne površine prethodno potrebno pribavljanje odobrenja.

ОПОМЕНА ГРАЂАНИМА КУЧЕВА: За истовар дрва и угља на тротоар неопходно одобрење

D.N.

Odobrenje moraju da pribave pre postavljanja drva, građevinskog materijala ili drugih predmeta na javnu površinu. Za nepoštovanje ove odredbe Odluke o komunalnim delatnostima i komunalnom uređenju ošptine Kučevo, biće pokrenut prekršajni postupak, u skladu sa zakonom.

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