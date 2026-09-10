EMOTIVNO VEČE U PARAĆINSKOJ BIBLIOTECI: Nova knjiga Zlatice Aranđelović (FOTO)

ATRIJUM Narodne biblioteke „Dr Vićentije Rakić“ u Paraćinu sinoć je bio prepun publike koja je došla da čuje kako „zvuči“ četvrta po redu knjiga paraćinske pesnikinje Zlatice Aranđelović „Na raskršću života“.

Foto: Z. Rašić

Da još uvek ima mnogo ljudi koji vrednuju i poštuju poeziju u digitalnom dobu potvrdili su aplauzi tokom kazivanja stihova nakon što su Zlatičino stvaralaštvo predstavile direktorka Biblioteke Biljana Drenovaković i predsednica Saveza književnika u otadžbini i rasejanju Milena Pčinjski.

Emotivno književno veče okupilo je brojnu publiku željnu iskrenosti i neposrednosti, a sugrađanka Zlatica im je upravo to i ponudila. Među korice svoje četvrte knjige smestila je devedesetak pesama i trinaest životnih priča obrađujući različite teme, ali ih je sve povezala čistota emocija i misli.

Aranđelovićeva je prvu knjigu „Duša moje duše“ objavila tek 2022. godine. Tad je shvatila da je uvek pravo vreme za početak, pa je usledilo štampanje još dve knjige koje su naišle na topli prijem čitalačke publike.

Ti su knjige „Dubina očiju crnih“ i „Ponovo rođena“ 2024. godine.

Četvrta Zlatičina knjiga „Na raskršću života“ objavljena je u izdanju Srpskog umetničkog društva Beograd.