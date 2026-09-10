KURSEVI RUSKOG I ITALIJANSKOG: Besplatni programi u kraljevačkoj biblioteci

Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“ u Kraljevu organizuje besplatne kurseve ruskog i italijanskog jezika namenjene svima koji žele da unaprede ili steknu osnovna znanja ovih jezika.

G.Šljivić

Kurs ruskog, za nivoe A1 i A2, održavaće se subotom, od 3. oktobra do 26. decembra, a u istom periodu predviđen je i kurs početnog A1 nivoa italijanskog jezika.

Broj polaznika za oba kursa je ograničen na 20, a zaintersovani mogu da se prijave od 14. do 30. septembra telefonom 036/321-377, lokal 111.