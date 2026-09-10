ZA ZAŠTITU OD POŽARA - 5 MILIONA: Podrška kraljevačke lokalne samouprave dobrovoljnim vatrogascima
Ukoliko kraljevačko Gradsko veće potvrdi predlog Komisije za izbor programa i projekata Vatrogasnih saveza i Dobrovoljnih vatrogasnih društava, za (su)finansiranje nabavke i unapređenje opreme, obuku članova i aktivnosti u oblasti protivpožarne zaštite, novčana sredstva iz budžeta dobiće ukupno sedam korisnika.
U skladu sa praksom ustanovljenom 2024. godine, za ovu namenu je ukupno izdvojeno pet miliona dinara, a prema predlogu Komisije najveći deo, 3,2 miliona, pripašće Gradskom vatrogasnom savezu za „Unapređenje operativne sposobnosti, bezbednosti i održivosti Dobrovoljnih vatrogasnih društava na teritoriji Kraljeva“.
Preostalih 1,8 miliona dinara, u jednakim iznosima od po 300.000, kako je predlžila Komisija, dobiće šest Dobrovoljnih vatrogasnih društava - DVD „Vrba“, DVD „Vitkovac–Milakovac–Pečenog“, DVD „Kraljevo“, DVD „Padobranac“ iz Bogutovca, DVD „Mataruška Banja“ i DVD „Bukovica“.
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