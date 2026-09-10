Srbija

ZA ZAŠTITU OD POŽARA - 5 MILIONA: Podrška kraljevačke lokalne samouprave dobrovoljnim vatrogascima

Goran Ćirović

10. 09. 2026. u 12:19

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Ukoliko kraljevačko Gradsko veće potvrdi predlog Komisije za izbor programa i projekata Vatrogasnih saveza i Dobrovoljnih vatrogasnih društava, za (su)finansiranje nabavke i unapređenje opreme, obuku članova i aktivnosti u oblasti protivpožarne zaštite, novčana sredstva iz budžeta dobiće ukupno sedam korisnika.

ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА - 5 МИЛИОНА: Подршка краљевачке локалне самоуправе добровољним ватрогасцима

G.Šljivić

U skladu sa praksom ustanovljenom 2024. godine, za ovu namenu je ukupno izdvojeno pet miliona dinara, a prema predlogu Komisije najveći deo, 3,2 miliona, pripašće Gradskom vatrogasnom savezu za „Unapređenje operativne sposobnosti, bezbednosti i održivosti Dobrovoljnih vatrogasnih društava na teritoriji Kraljeva“.

G.Šljivić

 

Preostalih 1,8 miliona dinara, u jednakim iznosima od po 300.000, kako je predlžila Komisija, dobiće šest Dobrovoljnih vatrogasnih društava - DVD „Vrba“, DVD „Vitkovac–Milakovac–Pečenog“, DVD „Kraljevo“, DVD „Padobranac“ iz Bogutovca, DVD „Mataruška Banja“ i DVD „Bukovica“.

G.Šljivić

 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

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