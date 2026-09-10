MOJ GRAD U BUDUĆNOSTI: Teritorijalna strategija razvoja pet lokalnih samouprava
Učenici sedmog razreda OŠ „Četvrti kraljevački bataljon“ i „Sveti Sava“ iz Kraljeva predstavili su svoju viziju grada u kojem žele da odrastaju i žive, a njihovi likovni radovi sa konkursa „Moj grad u budućnosti“ izloženi su na Javnom forumu posvećenom izradi Teritorijalne strategije razvoja urbanog područja grada na Ibru i partnerskih lokalnih samouprava.
A, uz izložbu đačkih radova, na Javnom forumu, održanom u okviru programa Evropske unije „EU integra“, predstavnici Kraljeva, Čačka, Raške, Vrnjačke Banje i Ivanjice razmatrali su aspekte Teritorijalne strategije sa ciljem bolje poveznsti, razvoja turizma i privrede, urbane mobilnosti i inovativne ekonomije.
- Građani svakodnevno prelaze administrativne granice zbog posla, obrazovanja, zdravstvenih usluga i drugih potreba, dok su naše privrede, saobraćajni pravci i turističke destinacije već povezani – rekla je Emanuela Borova iz kraljevačkog Gradskog veća. - Strategija treba da nam pomogne da te veze dodatno ojačamo, olakšamo kretanje ljudi i iskoristimo potencijale čitavog područja.
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