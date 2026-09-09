RUSKI PRIVREDNICI U JAGODINI : Uskoro prvi sporazumi o investiranju

U zvaničnoj poseti Jagodini danas je bila privredna delegacija iz Rusije.

Foto: Jedinstvena Srbija

Domaćini ruskoj delegaciji bili su potpredsednik Jedinstvene Srbije i član Gradskog veća Jagodine za privredu, budžet i investicije Dalibor Marković Palma, predsednik Skupštine grada Jagodina dr Miodrag Jarkin, načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević, zamenica gradonačelnice Snežana Bošković i pomoćnica gradonačelnice Marija Jovanović.

- U Jagodinu je došlo deset kompanija iz Rusije. Razgovarali smo da te kompanije koje posluju i rade u Rusiji, dođu u našu industrijsku zonu, jednu od tri industrijske zone koje Jagodina ima, i da eventualno naprave neke svoje pogone, neke svoje fabrike, da zaposlimo građane Jagodine, jer mi ovde u Jagodini smo poznati i kao dobri domaćini i kao dobri radnici. Jagodina ima najbolje ljude, najvrednije ljude, i ja sam mojim gostima danas predložio da ovaj prvi sastanak bude na dobrobit i jedne i druge strane, da razmenimo mišljenja što se tiče šta to možemo mi iz Jagodine da izvezemo u Rusiju, šta to oni iz Rusije mogu da nude nama ovde u Jagodini i da vidimo koliko će kompanija iz Rusije da dođe u Jagodinu i da u našem gradu naprave neke svoje fabrike. Ta saradnja koja traje odavnina između ruskog i srpskog naroda treba da bude nastavljena i dalje – izjavio je Dalibor Marković Palma.

Foto: Jedinstvena Srbija

Marković je najavio da će uskoro doći još kompanija iz Rusije, u toku je priprema potpisivanja sporazuma kako bi se ušlo u proceduru kada je reč o izgradnji fabrika i hala.

-Ja se zahvaljujem mojim gostima što su odabrali upravo Jagodinu da dođu i da investiraju ovde u Jagodini. Oni znaju da je Dragan Marković Palma, moj otac, od Jagodine napravio malu Švajcarsku. Inače, Jagodinu tako i zovu drugim imenom, da je to jedna mala Švajcarska – rekao je Dalibor Marković Palma.

Predsednik Skupštine grada Jagodina dr Miodrag Jarkin podsetio je da je danošnja poseta ruske privredne delegacije je jedna od mnogih poseta privrednika iz Evrope, Rusije, Azije, kojom Jagodina želi da unapredi privredu i poljoprivredu, da zaposli što veći broj ljudi.

- Dolaze mlađe, obrazovanije generacije, pa i njima treba omogućiti da rade. Ove firme iz Rusije se bave raznoraznim delatnostima, savremenim tehnologijama, kao i ove druge firme koje su došle iz Evrope i drugih zemalja – napomenuo je Jarkin.

Foto: Jedinstvena Srbija

Načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević podsetio je da je saradnju sa Ruskom Federacijem započeo još Dragan Marković Palma:

-U poslednje dve godine ona je značajno intenzivirana. Zasluge za to pripadaju Daliboru Markoviću Palmi, koji je bio vođa brojnih delegacija u Ruskoj Federaciji, gde je naša delegacija iz grada Jagodine bila primljena na najvišem nivou. I upravo poseta ovih ruskih privrednika rezultat je jedne takve aktivnosti i vođenja jedne takve domaćinske politike koja brine za građane i da otvaranje novih radnih mesta prioritet.

Predstavnici ruskih kompanija, na čelu sa predstavnikom ambasade Ruske Federacije u Republici Srbiji izrazili su nadu da će današnja poseta pomoći uspostavljanju saradnje ruskih i srpskih kompanija.

Foto: Jedinstvena Srbija

-Ja uvek kažem da u gradu ne treba živeti i raditi, već taj grad treba osećati dušom i srcem i ja vidim da su to i otac i sin ispunili – ocenio je Dmitrij Panfjorov.

Šenjavski Eduard Valerijevič iz Trgovinskog predstavništva Ruske Federacije u Republici Srbiji zahvalio se Daliboru Markoviću Palmi, članu Gradskog veća i čelnicima grada Jagodina na toplom gostoprimstvu.

Ruska delegacija privrednika je sa čelnicima grada Jagodine obišla turističke atrakcije – Muzej voštanih figura, Akva park i Zoološki vrt “Tigar”.



