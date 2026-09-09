Srbija

JOŠ JEDNO UMREŽAVANJE: Trodnevno povezivanje studenata iz Leskovca

Игор Митић
Igor Mitić

09. 09. 2026. u 13:10

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Kancelarija za mlade u Leskovcu pozvala je studente da se prijave za besplatne trodnevne susrete koji će se održati od 16. do 18. septembra na Zlatiboru.

ЈОШ ЈЕДНО УМРЕЖАВАЊЕ: Тродневно повезивање студената из Лесковца

I. Mitić

Ovaj događaj pod nazivom „UMrežavanje“ organizuje se sedmi put, a njegov cilj je da pruži podršku i poveže mlade Leskovčane koji studiraju širom Srbije kako bi, razmenom ideja, pomogli razvoj rodnog grada.

Za sve učesnike obezbeđen je besplatan prevoz i smeštaj, na bazi punog pansiona, u centru Zlatibora gde će biti organizovana predavanja i radionice.

Prilikom izbora studenata, primerni kriterijum biće njihova biografija, prijavni obrazac, kao i brzina prijave.

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