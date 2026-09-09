JOŠ JEDNO UMREŽAVANJE: Trodnevno povezivanje studenata iz Leskovca

Kancelarija za mlade u Leskovcu pozvala je studente da se prijave za besplatne trodnevne susrete koji će se održati od 16. do 18. septembra na Zlatiboru.

I. Mitić

Ovaj događaj pod nazivom „UMrežavanje“ organizuje se sedmi put, a njegov cilj je da pruži podršku i poveže mlade Leskovčane koji studiraju širom Srbije kako bi, razmenom ideja, pomogli razvoj rodnog grada.

Za sve učesnike obezbeđen je besplatan prevoz i smeštaj, na bazi punog pansiona, u centru Zlatibora gde će biti organizovana predavanja i radionice.

Prilikom izbora studenata, primerni kriterijum biće njihova biografija, prijavni obrazac, kao i brzina prijave.