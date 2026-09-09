Srbija

ZA SPORT DVE HILJADE KVADRATA: Novosadska Gimnazija "Laza Kostić" dobila fuiskulturnu salu, zajednička investicija Pokrajine i Grada

Ljiljana Preradović

09. 09. 2026. u 13:09

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PREDSEDNICA Pokrajinske vlade Maja Gojković i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin obišli su danas novoizgrađenu fiskulturnu salu Gimnazije „Laza Kostić“ u Novom Sadu, koja je dobila upotrebnu dozvolu i od danas je u funkciji i na raspolaganju učenicima.

ЗА СПОРТ ДВЕ ХИЉАДЕ КВАДРАТА: Новосадска Гимназија Лаза Костић добила фуискултурну салу, заједничка инвестиција Покрајине и Града

FOTO. Pokrajinska vlada

Posle gotovo 30 godina, Gimnazija „Laza Kostić“, osnovana 1996. godine, kao jedina gimnazija u Novom Sadu koja nije imala sopstvenu fiskulturnu salu, dobila je savremen, funkcionalan i bezbedan prostor namenjen nastavi fizičkog vaspitanja, sportu i različitim školskim aktivnostima.

FOTO. Pokrajinska vlada

- Reč je o zajedničkoj investiciji Pokrajinske vlade i Grada Novog Sada, vrednoj 717 miliona dinara, koja je još jedan primer dobre saradnje - istakla je Gojkovićeva. -  Ovo je velika stvar za Novi Sad i AP Vojvodinu, jer smo dobili još jedan izuzetan projekat koji je pre svega namenjen obrazovanju i deci.

Nova fiskulturna sala prostire se na gotovo 2.000 kvadratnih metara. U okviru objekta izgrađene su i dve nove učionice, svlačionice i kabinet za nastavnike. Uređen je i prostor oko objekta, a obezbeđena su i nova parking mesta.

FOTO. Pokrajinska vlada

- Zadovoljna sam jer smo završili ovaj projekat i omogućili mladim ljudima da se sada još više bave sportom. Smatram da je izuzetno važno da mladi neguju zdrav način života, da kroz sport stiču nova iskustva i veštine, takmiče se i postižu dobre rezultate - navela je Gojkovićeva, i podsetila na to da je ova škola poznata po tome što njeni učenici osvajaju brojna priznanja i nagrade.

FOTO. Pokrajinska vlada

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin istakao je da je završetkom ovog projekta, posle tri decenije, učenicima Gimnazije „Laza Kostić“ omogućeno da nastavu fizičkog vaspitanja pohađaju u sopstvenom, savremenom objektu.

Događaju su prisustvovali i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Robert Otot i članica Gradskog veća za obrazovanje Milica Vučićević.

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