Srbija

OGLASIĆE SE SIRENE: Provera sistema za uzbunjivanje u Jablaničkom okrugu

Игор Митић
Igor Mitić

09. 09. 2026. u 13:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Još jedna funkcionalna proba sistema javnog uzbunjivanja na području Jablaničkog okruga najavljena je za četvrtak, 10. septembar, u 12 časova.

ОГЛАСИЋЕ СЕ СИРЕНЕ: Провера система за узбуњивање у Јабланичком округу

I. Mitić

Tada će se sirene za javno uzbunjivanje oglasiti signalom za prestanak opasnosti odnosno jednoličnim tonom koji će trajati 60 sekundi.

Ovu proveru sistema u Leskovcu, kako je saopšteno, vrši Sektor za civilnu zaštitu, u saradnji sa gradskim Odeljenjem za vanredne situacije, privrednim društvima, kao i pravnim licima na čijim objektima se sirene nalaze.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK! Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom
Svet

0 0

"SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK!" Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom

KADA se Filip Gašpar 2018. godine prvi put zbližio sa političkim pokretom Alernativa za Nemačku (AfD) stranka je, kako sam priznaje, izgledala "kao start-ap". On je inače sin hrvatskih gastrabajtera, rođen je u Nemačkoj, a po obrazovanju je IT-jevac. Danas je ta krajnje desna nemačka stranka pobednik s 44-postotnom podrškom birača u državi Saksonija-Anhalt, a Gašpar je član AfD-a i politički savetnik koji iza sebe već ima dosta iskustva rada s AfD-ovim poslanicima u Bundestagu i u Evropskom parlamentu.

09. 09. 2026. u 15:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Sabalenka preživela pakao! Beloruskinja napravila veliki preokret i prošla u polufinale US Opena!

Sabalenka preživela pakao! Beloruskinja napravila veliki preokret i prošla u polufinale US Opena!