OGLASIĆE SE SIRENE: Provera sistema za uzbunjivanje u Jablaničkom okrugu
Još jedna funkcionalna proba sistema javnog uzbunjivanja na području Jablaničkog okruga najavljena je za četvrtak, 10. septembar, u 12 časova.
Tada će se sirene za javno uzbunjivanje oglasiti signalom za prestanak opasnosti odnosno jednoličnim tonom koji će trajati 60 sekundi.
Ovu proveru sistema u Leskovcu, kako je saopšteno, vrši Sektor za civilnu zaštitu, u saradnji sa gradskim Odeljenjem za vanredne situacije, privrednim društvima, kao i pravnim licima na čijim objektima se sirene nalaze.
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