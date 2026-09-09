OGLASIĆE SE SIRENE: Provera sistema za uzbunjivanje u Jablaničkom okrugu

Još jedna funkcionalna proba sistema javnog uzbunjivanja na području Jablaničkog okruga najavljena je za četvrtak, 10. septembar, u 12 časova.

I. Mitić

Tada će se sirene za javno uzbunjivanje oglasiti signalom za prestanak opasnosti odnosno jednoličnim tonom koji će trajati 60 sekundi.

Ovu proveru sistema u Leskovcu, kako je saopšteno, vrši Sektor za civilnu zaštitu, u saradnji sa gradskim Odeljenjem za vanredne situacije, privrednim društvima, kao i pravnim licima na čijim objektima se sirene nalaze.